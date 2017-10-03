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Sare Kıymaz vefat etti

Sare Kıymaz vefat etti

İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak No.6 adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Mehmet Ali Kıymaz’ın eşi Sare Kıymaz (85) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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6 çocuk annesi Sare Kıymaz’ın cenazesi Köprübaşı Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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