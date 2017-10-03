Sare Kıymaz vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak No.6 adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Mehmet Ali Kıymaz’ın eşi Sare Kıymaz (85) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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6 çocuk annesi Sare Kıymaz’ın cenazesi Köprübaşı Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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