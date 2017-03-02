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Sarıbay: “%60 Hayır bekliyorum”

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Sarıbay: “%60 Hayır bekliyorum”

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Naim Keskin ve Bilgi Dehmen, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür ve kadın kolları yöneticileri ve Kadın Kolları MYK eski üyesi Hamiyet Göksu ile birlikte Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafını gezdi. CHP’liler pazar esnafına ve vatandaşa Hayır broşürleri dağıttı.

BU BİR SEÇİM DEĞİL

Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafını gezen CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay hem pazarcıların sorunlarını dinledi hem de 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek olan referandumda hayır denmesinin önemini anlattı. Pazar ziyareti esnasında yaklaşık 500 kişinin elini sıkan sohbet eden Sarıbay pazarcı esnafından olumlu tepkiler aldı. Pazarcı esnaflarından birinin seçime kadar kimse yanımıza gelmiyor, siyasileri sadece bu dönem görüyoruz, seçim zamanı ise bütün siyasiler pazarda şeklinde sitem etmesi üzerine Sarıbay bu referandumun bir seçim olmadığını dile getirdi. Bu bir seçim değil diyen Sarıbay, “ Bu bir halk oylamasıdır. Ülke meselesidir. Bakın yakamızda rozet bile yok. Bu bir parti işi değildir. Birlik olmak zorundayız.  Ülkesini seven herkes hayır için çalışmalı” dedi.

KOCAELİ’DE YÜZDE 60 HAYIR ÇIKAR

Yaklaşık iki saat Pazarcı esnafı ile görüşen Başkan Sarıbay çıkışta yaptığı açıklamada gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek , “ Burada yaklaşık 500 kişinin elini sıktık. 3, 5 kişi haricinde tepki gösteren olmadı. Burada ki tüm esnafın farklı farklı sorunları var. Onları dinledik. Burada hiç siyaset yapmadan hayırı öne çıkarmak için çalışıyoruz. Güzel tepkiler aldık. Önümüzdeki hafta köylere gideceğiz. Köylerde de aynı tepkiyi alırsak Kocaeli’de yüzde 55, 60 oranında hayır çıkacağını düşünüyorum “ dedi. CHP’nin tüm örgütleri ile çalıştığını sahada olduğunu belirten Sarıbay, “ Sadece biz değil CHP’ye oy veren herkes hayır için çalışıyor. Hatta sadece CHP değil, ülkesini seven herkes hayır için çalışıyor “ ifadelerini kullandı.

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