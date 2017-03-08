Sarıbay, “Adalet herkese lazım “

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve il yöneticileri Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya ve yönetimini ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaya, Sarıbay’a esnafın sıkıntıları hakkında bilgi verdi.

GAZETE VERDİ

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl yöneticileri Naim Keskin, Adnan Tok, Referandum Koordinasyon Kurulu üyesi Hüseyin Erol, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Coşkun Sunar ve gençlik kolları yöneticisi Berkay Yıldızlı ile birlikte Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya ve yönetimini ziyaret etti. Kaya, Sarıbay’a 8 Mart 2012 yılında vefat eden Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı kentin değerli esnafı Rıdvan Alyörük için hazırlattıkları gazeteyi verdi.

EN FAZLA KÜÇÜK ESNAF MAĞDUR OLACAK

Bu bir siyaset değil diyerek konuşmasına başlayan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Biz bunu seçim propagandası olarak düşünmüyoruz. Demokrasi ortadan kaldırılmak isteniyor. Adalet her yerde herkese lazım. Yargı, yürütme, yasama tek kişiye bağımlı olursa yargı bağımsızlığı ortadan kalkar. Eğer bu referandumdan evet çıkarsa en fazla mağdur olacak kesim küçük esnaf olacaktır. Ben ilk defa vatandaşın daha sakin düşündüğünü görüyorum “ diye konuştu.

MİLLET GEREKENİ YAPACAK

16 Nisan 2017 günü gerçekleşecek olan referandumda vatandaş bir imtihan verecek diyen Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, “Ketum olmaya gerek yok. İnanıyorum ki milletimiz gerekeni yapacaktır” dedi. 7 Haziran’da millet bir tokat attı diyen Kaya,” 7 Haziran’la 1 Kasım seçimleri arasında çok şey oldu. Ne oldu da MHP’den 40 milletvekili eksildi. Orda millet imtihan verdi. Referandum seçiminde de bir imtihan verilecek ve millet gerekeni yapacak “ ifadelerini kullandı. 2016 yılında 2336 esnafın dükkan kapattığını dile getiren Kaya, “ Eskiden dükkan kapatan esnafın sayısı daha azdı” dedi.