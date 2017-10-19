Sarıbay aday olacak mı?
CHP’de 7 Ocak tarihinde yapılacak il kongresi öncesi aday olup olmayacağı merak edilen mevcut il başkanı Cengiz Sarıbay, aday olacağını resmen açıkladı.
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CHP İl Başkanı Sarıbay, “İl başkanlığı süresince önemli çalışmalar yaptık. Havlu atmam. Mevcut il başkanıyım, partinin ağabeyiyim. 7 Ocak’ta yapılacak kongrede yeniden aday olacağım” dedi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, CHP, Cengiz Sarıbay
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