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Sarıbay aday olacak mı?

Sarıbay aday olacak mı?

CHP’de 7 Ocak tarihinde yapılacak il kongresi öncesi aday olup olmayacağı merak edilen mevcut il başkanı Cengiz Sarıbay, aday olacağını resmen açıkladı.

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CHP İl Başkanı Sarıbay, “İl başkanlığı süresince önemli çalışmalar yaptık. Havlu atmam. Mevcut il başkanıyım, partinin ağabeyiyim. 7 Ocak’ta yapılacak kongrede yeniden aday olacağım” dedi.
 

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