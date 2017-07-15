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Sarıbay, "Darbenin her türlüsüne karşıyız”

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Sarıbay, "Darbenin her türlüsüne karşıyız”
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde çelenk bırakan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı açıklamada “Kime gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olacağımızı buradan beyan ediyoruz” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümü sebebiyle CHP İl örgütü bugün bir program düzenledi. Program kapsamında İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve parti örgütü Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Çelenk üzerinde “249 şehidimiz ve gazilerimiz anısına” ifadesi yer aldı. Törene İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, ilçe yönetimi de katıldı. Çelengi heykele İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili İlknur Balcıgil  birlikte sundu.

HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

Çelenk sunumu sonrası basın açıklaması yapan Sarıbay şunları söyledi:

Bu hain saldırının gerçekleşememesinde en büyük etken tabi ki halkın direnişidir.  Ayrıca namuslu, ülkesini seven askerlerin, aydınların, polisin ve parlamentonun direnişi de büyük katkı sağlamıştır. Ülkemizde bazı ayrımcılık bazı ötekileştirme girişimleri olmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanı tarafından bu memlekette bir ötekileştirme sistemi devamlı ortaya konmaktadır. Biz bu nedenle kendi adımıza 15 Temmuz şehitlerini anma adına çelenk sunumu yaptık. Sembolikte olsa burada olduk. Hep beraberiz bundan böylede darbenin her türlüsüne, kime gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olacağımızı buradan beyan ediyoruz.

ANMA PROGAMINA KATILMAYACAK

Öte yandan dün akşam 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle  valilik tarafından  şehit ve gazi ailelerine verilen yemeğe eşiyle birlikte katılan Sarıbay, bu sabah Başkan Karaosmanoğlu’nun daveti üzerine il başkanlarıyla birlikte yapılan yürüyüşe katılmadığını söyledi. Sarıbay ayrıca Perşembe Pazarı alanında gerçekleşecek olan 15 Temmuz anmasına da katılmayacağını vurguladı.

Çiğdem ARMAĞAN

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