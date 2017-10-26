Sarıbay Diyarbakır'a gitmiyor

Her ayın ilk pazartesi günü bir siyasi parti il başkanı ev sahipliğinde kentin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla toplanan ilimizde faaliyet gösteren 7 siyasi partinin il başkanı 27 Ekim Cuma günü, geçmiş dönemde Kocaeli Valisi olan şu anda Diyarbakır Valisi olan Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret edecekti. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay bugün yaptığı basın toplantısında Cumhuriyet Bayramı'na katılacağı için Diyarbakır'a gitmeme kararı aldığını açıkladı.

Sarıbay "Son toplantıya hasta olduğum için katılamadım. Diyarbakır’a gitme tarihini o tarihte almışlar. Yarın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlayacağı için Diyarbakır’a gidemeyeceğim. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak yerine Diyarbakır’a gitmem doğru olmaz" dedi.