Sarıbay: “En az 100 bin kişi olmalıyız”

CHP bayramlaşmayı ikinci güne sığdırdı. CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticisi Harun Yıldızlı ve Gençlik Kolları İl Yönetiisi Berkay Yıldızlı ile birlikte 6 ilçeye giderek partililerle bayramlaştı.

Sırasıyla Derince, İzmit, Gölcük, Karamürsel, Darıca ve Gebze İlçe Örgütlerinin bayramlaşma programına katılan Sarıbay, Adalet Yürüyüşünün Kocaeli ayağının önemine değinerek, “Özellikle şehir merkezini geçerken en az 100 bin kişi olmalıyız” dedi. Sarıbay’a farklı ilçelerde İl Yöneticileri Ali Akdemir, Hikmet Koçoğlu, Hakkı Koçak, Fahrettin Büyükoğlu, Emre Andız, İlyas Ataç, Bilgi Dehmen, Kadın Kolları İl Başkanı Sevim Pekyörür de eşlik etti.

KOCAELİ AYAĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Gittiği ilçelerde sözlerine dini bayramların önemli olduğunu dile getirerek başlayan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Birlik, beraberlik içerisinde, daha adil şekilde, ailelerinizle birlikte nice bayramlar geçirmenizi diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum “ dedi. Genel Başkanın 12. Gün önce başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli ayağının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Sarıbay, “Adalet Yürüyüşü’nün son etapları Kocaeli’de olacak. Genel Başkanımızı 5 etap birlikte taşıyacağız. Bu yüzden tüm örgütümüze büyük görev düşüyor. Özellikle şehir merkezini geçerken en az 100 bin kişi olmalı. Sizlerden de destek bekliyorum” diye konuştu. Sarıbay, tüm ilçelerin, örgütlerin yürüyüşe sahip çıktığını, geniş katılım gösterdiğine de işaret etti, “Bu yürüyüş bir siyasi olay değildir. Kimseyle kavga, dövüş içerisinde değiliz. Sadece adalet istiyoruz. Burada beni memnun eden bir şey var. Sade, hiç politize olmamış vatandaşlarımız, sendikacılarımız yürüyüşe sahip çıkıyor. Katkı vermek isteyenler çoğalıyor. Bu çok güzel bir şey” diye konuştu.

Derince buluşmasında Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, 5 günlük Kocaeli il sınırlarındaki Adalet Yürüyüşü’nde güç birliği oluşturulması gerektiğini vurguladı, 1 Temmuz günü saat 18.00’de Yenikent Muhtarlığı’ndan 60 Evler Sahili’ne kadar gerçekleştirecekleri Adalet Yürüyüşü’ne herkesi davet etti.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya da, “Bir ay boyunca aynı sofrayı, aynı duayı paylaşmak konusunda bir aradaydık. Birlik beraberlik içerisinde, barış dolu, adil, hukukun üstünlüğünün olduğu daha nice bayramlar geçirmenizi diliyorum” dedi.

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini dile getirdi, CHP’nin her zaman olduğu gibi bu zor süreçte tarihi sorumluluğu üstlendiğini aktardı.

CHP Karamürsel, Darıca ve Gebze bayramlaşmalarına da partililer geniş katılım gösterdi. Bu buluşmalarda da Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün ilimizdeki bölümüne katılım konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

