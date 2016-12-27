Sarıbay: İnönü büstünü değiştireceğiz

İsmet İnönü’ye benzemediği için oldukça eleştirilen büst için yorum yapan Sarıbay, “Büstü biraz değişik buldum. Değişik bir şey çıkmış ortaya bunu değiştireceğiz. Önemli olan kadir kıymet bilmektir” diye cevap verdi.

YILBAŞINDA YOK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2016 yılını değerlendirdi. Yahya Kaptan’da bulunan Lukka Kafe’de gerçekleşen basın açıklamasına İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve il yönetiminden Ali Akdemir, Emre Andız, Naim Keskin katıldı. Ülke ve kent gündemine değinen Sarıbay, 2017 yılında yeni binalarına geçeceklerini söyledi. Öte yandan Sarıbay, yılbaşında Almanya’da ailesinin yanında olacağını söyledi



1 AY SARKACAK

Sarıbay geçen sene bugün başkan seçildiğimi ifade ederek,”Geçen sene bu saatlerde çok heyecanlıydım. İki il seçimini kaybetmiş ve üçüncü kez aday olan bir il başkanı olarak fazlasıyla heyecanlanmıştım. Ama ne olursa olsun bu seçimi alacağım demiştim. Seçimden önce ilk sözüm bu partiye il binası kazandıracağımdı. Sözümüzü tuttuk. Yılbaşı öncesinde kazandıracaktık ama ustalar işi geciktirdi. Sanırım bir ay daha uzadı. Yapım işinde çok teknik destek aldık. 80 kişilik toplantı salonumuz ve 40 kişilik yönetim kurulu toplantı salonu var. Bekleme salonlarımız var” dedi.

İYİNİN YANINDA OLDUK

“Bu yıl içinde kesinlikle iyi olanın yanında olduk” diyen Sarıbay, ”İllaki muhalefet yapacağız karşı çıkacağız anlayışını benimsemedik. Yerel yönetimlerin yaptıklarını destekledik. MİA Projesinde istediğimizi bir türlü anlatamadık. Bu proje öncekinden daha kötü proje olduğunu söyledik. Kamu yararı eksikliği öncekine göre azaltılmamış ve çoğaltılmıştır. Çöp fabrikası ile ilgili görüşlerimizi söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda STK’lardan, akademisyenlerden destek alarak bir hazırlık çalışmaları yapmalarını öneriyorum. Ama bunlarda biz yaparız olur mantığı var” şeklinde konuştu,



POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sarıbay şunları söyledi: “Kocaeli’de OHAL sıkıntısı var. Kadın ve il gençlik kollarımızın yaptığı Cumhuriyet Gazetesi okuyoruz eylemine polis müdahale etti. Gazete okumanın ne zararı var ama bunların korkusu var. Kadına şiddet için imza standı açmak istedik yine müsaade etmediler. KESK’in üzerinde önlükleri var diye polis yürütmedi. Gittim görüştüm Sayın Vali izin verdi. İnsanların bu tür eylemler yapılmasının serbest bırakması lazım. KEV meselesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Pazar günü teröre lanet mitingi oldu. O günde bizim İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümüydü. Bize taziye mesajı vermediler doğal olarak bizde organizasyona katılmadık. Vali bey, siyasi parti temsilcileri ve STK’ların duyarlı olması lazım. Ulu orta her şey için taziye yayınların bunu gözde kaçırdığını düşünüyorum. Umarım bundan sonra daha dikkatli olurlar.”

TEK MADDE OLACAK

Başkanlık sistemi ve referanduma değinen Sarıbay, ”Bazıları bize soruyor ne yapıyorsunuz diye bu akşam sabaha verilecek bir karar değil. 7 Ocak’ta Ankara’da il başkanları toplatışı olacak. Tek maddeli örgütlerin nasıl çalışması gerektiğini konuşulacak. Referanduma giderken ne yapmalıyız, ne söylemeliyiz bilgilendirecekler. Parlamentodan geçebilir. Ama CHP hem Kocaeli hem de bütün illerde seferberlik ilan edecektir. Bizden çok geriden olan ülkelerde başkanlık sistemi var. Bu sistem yüzümüzün Batı’ya dönüşünü engeller” açıklamasında bulundu.



IRAK’TA NE İŞİN VAR

“Ülke kan gölüne döndü” diyen Sarıbay, “Herkes kendine bir bahane buluyor. 7 Haziran’dan bu yana 19 patlama yaşandı. Bine yakın şehit verildi. Bunun sorumlusu zaman zaman CHP diyorlar. Sanki 15 yıldır ülkeyi biz yönetiyoruz. Ülkemiz tüm dünyada son derece güven kaybeden bir ülke oldu. Türkiye’ye gitmeyin insanları koruması gereken polis insan öldürüyor diyorlar. Bunun sorumlusu AK Parti iktidarıdır. İç ve dış ilişkilerindeki yanlış politikalarıdır. Bizim Irak ve Elbap’ta ne işimiz var. Orda herkes mutsuz. Bizim işimiz sınır güvenliğimizi korumaktır. Korusaydık bugün orada PKK olmazdı” ifadelerini kullandı. Sarıbay, yapılan İsmet İnönü büstünün İnönü’ye benzemediği eleştirilerine “Büstü biraz değişik buldum. Bende o gün orada ilk defa gördüm. Büstün değişmesi lazım. Değişik bir şey çıkmış ortaya bunu değiştireceğiz. Önemli olan kadir kıymet bilmektir” diye cevap verdi.

Çiğdem ARMAĞAN