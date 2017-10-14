Sarıbay, Kılıçdaroğlu'nu davet etti

Sarıbay, Kılıçdaroğlu’nu 7 Ocak 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan İl Kongresine davet etti.

PARTİ AÇILIŞI VE KONGREYE DAVET ETTİ

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Yöneticileri Harun Yıldızlı, Naim Keskin ve Gençlik Kolları İl Yöneticisi Berkay Yıldızlı ile birlikte önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Sarıbay, Genel Başkanı hem 7 Ocak 2018 Pazar günü Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan İl kongresine davet etti hem de il binasının açılışını yapmak için uygun bir tarih istedi. Sarıbay ve beraberindekiler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun haricinde Genel Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri ve Parti Meclis üyelerini de ziyaret ederek açılışa ve kongreye davet etti.

ADAYLAR ERKEN BELİRLENECEK

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na Kocaeli hakkında bilgi veren CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Gerçekleştirdiğimiz muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti ön seçmen seçimlerinin yüzde 90 ölçeğinde uzlaşma ile tek liste gidildi. Çok listeli bölgelerde ise demokratik bir şekilde kimseyi mağdur etmeyen bir seçim gerçekleştirdik” dedi. Adayların belirlenmesi noktasında erken hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Sarıbay, kamuda çalışan ya da iş yapan kişilerin il ve ilçe başkanlıklarına aday olmaması konusunda öneri verdiklerini ifade etti.

