Sarıbay, oyunu torunlarıyla kullandı

Güne sabah 06.30'da Başiskele İlçe binasında başlayan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, ilk olarak Bahçecik Yeşilkent İlköğretim Okulu'nda sandık oluşumda yer aldı.

Ardından eşi Av. Nurdan Sarıbay ve torunları Doruk ve Demir Olgaç ile birlikte vatandaşlık görevini yapmak için oy kullanacağı Bahçecik İlköğretim Okulu'na geçen Sarıbay 1133 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

BU REFERANDUM ÜLKEMİZE İYİLİKLER GETİRSİN

Oy kullanmaya eşi Av. Nurdan Sarıbay, kızı Feyza Olgaç Sarıbay, eniştesi Serhat Olgaç ve torunları Doruk ve Demir Olgaç ile birlikte geldi. Saat 11.00'de oyunu kullanan Sarıbay, “Bu referandumun ülkemize hayırlı olmasını iyilikler getirmesini diliyorum. Sabah 06.00'dan beri sahadayız. Okullarımızı geziyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Halkımız rahatlıkla oylarını kullansınlar. Seçimlerde görev alan arkadaşlarıma şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Referandum boyunca sürdürdüğümüz uzlaşmacı tavrımızın bugün sandığa yansıyacağına inanıyorum “ ifadelerini kullandı. Sarıbay oyunu kullandıktan sonra, okuldaki diğer sandıkları da gezerek hayırlı çalışmalar diledi.

Çiğdem ARMAĞAN