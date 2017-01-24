Sarıbay: “Referandum  hedefi yüzde 51 Hayır”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yapılacak olan referandumda hedeflerinin en az yüzde 51 oranında ‘Hayır’a ulaşmak olduğunu söyledi.

ÜÇ MİLLETVEKİLİ İLE

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, dün parti binasında basın açıklaması yaptı. Partililerin yanı sıra, uzun aradan sonra CHP’nin üç Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan da birlikte bu açıklamada yer aldı.

Başkan Sarıbay, “Anayasa değişikliği meclisten geçti. Bizim vekillerimiz bu görüşmelerde öne çıktı. Bu görüşmeleri aktarmak için sizleri buraya davet ettik.” diyerek sözü tüm vekiller adına Haydar Akar’a bıraktı. Basın açıklamasına İl Kadın Kolları Sevim Pekyörür ve parti örgütü de yoğun katılım gösterdi.

MHP’NİN HAMLESİ OLDU

Milletvekili Haydar Akar, konuşmada şunları aktardı:

“Darbe anayasasının değişmesini istiyorduk. Kafamızda daha modern bir anayasa vardı. Ama onların kafasında başkanlık sistemi vardı. Türk Milleti görüşmelerde tarihi anlara tanıklık etti. Anayasaların yapılma süreci tüm ülkelerde farklıdır. Darbeler anayasalardan sonra yapılır. Uzun süre çalışma yapılır, üzerinde toplumun yüzde 90’ının evet oyu alınarak yapılır. Ama anayasa değişikliği MHP’nin hamlesiyle meclise getirildi. Uydurulmaya çalışan kılıflar anayasaya getirildi. Anayasaya uymayan bir Cumhurbaşkanı için yeni yasalar getirildi. Tüm doğru bildiklerimi AKP vekillerinin şiddetine maruz kalarak anlattık.



CHP OLARAK KORKMUYORUZ

İlk defa CHP grubu bu kadar kenetlenerek bir arada oldu. Bu süreçte AKP’nin teamülsüz yüzünü gördük. Şiddetin savunulduğunu, kendisi gibi düşünülmeyenlerin yok edildiğini bir kere daha gördük. 80 milyonun iradesinin tek adamla yönetilmesine karşı çıktı. Terörün hortladığı, ekonominin dibinin görüldüğü dönemde konuşulması gerekenleri anlattık. Yarattıkları korku ile halkı da korkutacaklarını sandıklar. Bizler CHP olarak halkla birlikte korkmuyoruz. Kafalarının arkasındaki hesaplaşma planını bu halk bozacaktır. 80 milyon birden büyüktür. Biz CHP olarak bunun sadece CHP’nin sorunu olmadığını söylüyoruz. AKP içinde bile çok sayıda Cumhuriyet sahip çıkacak, yüreğinde Atatürk sevgisi olanların olduğuna inanıyorum.

Bugünden itibaren referandum çalışmalara başlıyoruz. Seferber olduk. Cumhuriyete ve Atatürk’e sahip çıkmak simitçiden, manava kadar herkesin görevi. Referandumu birlikte atlatacağız”



CEYHAN’A YAKIŞTIRAMADIM

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın mahalle danışmalarında yaptığı “Benim mahalle başkanım, CHP Genel Başkanı’ndan daha değerlidir” söylemine yanıt veren İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Ben kendisine yakıştıramadım diyeceğim ama onlara yakışır.” diye konuştu. Öte yandan Cengiz Sarıbay, referandumda hedeflerinin en az yüzde 51 olduğunu kaydetti.

Çiğdem ARMAĞAN



