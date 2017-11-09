Sarıbay, “Türk ulusu Yüce Önder’ine her zaman sahip çıkacak”

Sarıbay, Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda; ”Türk ulusu Yüce Önder’ine her zaman sahip çıkacak” dedi.

SAYGI SEVGİ VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

CHP İl Başkanı Av. M. Cengiz Sarıbay, Türk ulusunun, Atatürk'ün varlığından, ilke ve devrimlerinden, düşünce sisteminden, Cumhuriyet'in kazanımlarından güç alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara ulaştırmak için elbirliğiyle çalışacağını, Yüce Önderi'ne, kurduğu Cumhuriyet'e, ilke ve devrimlerine ve Atatürkçü düşünce sistemine her zaman sahip çıkacağını belirttiği konuşmasında; "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 79. yılında, Ulusça, saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz ” dedi.

GÖNÜLLERDEKİ YERİ DEĞİŞMEYECEK

Sarıbay, Türk Ulusu'nun, Yüce Ata'sıyla kıvanç duyduğunu, insanlığa mal olmuş bir önderi yetiştirmenin övüncünü yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:; "Cumhuriyetimizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı, büyük komutan, devrimci ve devlet adamı Atatürk'ün gönüllerdeki erişilmez yeri değişmeyecek, O'na duyulan sevgi ve saygı hiç eksilmeyecektir. Yüce Atatürk, üstün nitelikleri, barışçılığı, devrimci ve demokrat kişiliği, askeri ve siyasal zaferleri ve düşünceleri ile yaşadığı çağa damgasını vurmuştur" dedi.

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Savaşımı ve çağdaşlaşma atılımlarıyla başka uluslara da yol gösteren Atatürk, ülküleri, düşünce sistemi, yaşamı, başarıları, üstün kişiliği, barışçı kimliği ve geride bıraktığı yıkılmaz eseriyle tarihe damgasını vurmuş, dünyada saygınlık kazanmıştır. Atatürk, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçılığı ve demokrat kişiliği ile tüm insanlığın saygı duyduğu örnek bir lider ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Sarıbay, Ulu Önder'in, başka uluslara da yol gösteren savaşımıyla yalnızca Türk ulusunun yazgısını değil, tarihin akışını da değiştirdiğine işaret etti.

GELECEK KUŞAKLARA ÖĞRETMELİYİZ

Ulu Önder'in, yaşamı boyunca halkının sorunlarına gerçekçi çözümler üretmek için çalıştığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasını, her dönem güçlü olmasını sağlayacak atılımları kararlılıkla gerçekleştirdiğini ifade eden Sarıbay, "Türk Ulusu, Atatürk'ün varlığından, ilke ve devrimlerinden, düşünce sisteminden, Cumhuriyet'in kazanımlarından güç alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara ulaştırmak için elbirliğiyle çalışacak; Yüce Önderi'ne, kurduğu Cumhuriyet'e, ilke ve devrimlerine ve Atatürkçü düşünce sistemine her zaman sahip çıkacaktır. Bugün ulus olarak yapmamız gereken, yüce Önder'in yaşamını, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuşaklara öğretmektir.

UNUTMAYACAĞIZ

"Türk ulusu, Atatürk'ü unutmamıştır ve unutmayacaktır. Ulusumuz, ilke ve devrimlerine, düşünce sistemine ve Cumhuriyetimize her koşulda sahip çıkacak, ülkülerini gerçekleştirmek, gösterdiği hedeflere ulaşmak için elbirliğiyle çalışacaktır. Bıraktığı eserin büyüklüğünün ve sağladığı kazanımların bilincinde olan Türk Ulusu, bağımsızlık savaşımızın önderi, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk'ü sonsuza kadar gönlünde yaşatmayı sürdürecektir. Çağdaş Türkiye'nin kurucusu, büyük devrimci ve devlet adamı Atamızın aramızdan ayrılışının 79. yılında, sevgi, saygı ve gönül borcu duyarak, özlemle anıyoruz" dedi.