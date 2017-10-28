Sarıbay, “Yapılması gereken ne varsa yardımcı oluruz”

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İl Yöneticileri Selim Yıldız, Bilgi Dehmen, Sabriye Şahin ve Meclis üyesi Aliye Hale Meriç, İzmit Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfü Bodur ve yönetimini ağırladı. Yeni il binasına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bodur ve yönetimi, CHP’lilere dernek çalışmaları hakkında bilgi de verdi.

DESTEK İSTEDİLER

Yeni il binasının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan İzmit Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfü Bodur, “CHP’ye yakışan bir bina olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi. Dernek hakkında bilgi veren Bodur, “Bir hemşeri derneğinden ziyade bir dava derneğiyiz. Buradaki hemşerilerimize, üyelerimize etkinlikler yapıp bir araya getirmeye çalışıyoruz. Derneğimizde her türlü siyasi görüşten üye var” diye konuştu. 1995 yılında trafik kazasında vefat eden davasına gönül vermiş Dr. Sadık Ahmet adının bir üst geçide verilmesini istediklerini dile getiren Bodur, “Bizler gereken yazışmaları yaptık. Dilekçelerimizi verdik. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz “ dedi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Derneğinizin çalışmalarını takip ediyoruz. Yardımcı olacağımız, dile getirmemiz gereken bir konu olduğunda her zaman yanınızdayız” dedi. Yeni il binasının yapımında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür eden Sarıbay, “Kurumsal bir kimlik için böyle bir yer gerekiyordu. Emeği geçen herkese tek tek tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Dr. Sadık Ahmet’in adının bir üst geçide verilmesinin doğru olacağını dile getiren Sarıbay, “Konuyu il başkanları toplantısında da dile getiririz. Yapılması gereken ne varsa yardımcı oluruz “ dedi.

KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

Sizleri ağırlamaktan onur duyduk diyen CHP Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Yardımcı olacağımız her konuda kapımız sonuna kadar açık. Derneğinizin bir üyesi olarak ben de düzenlediğiniz etkinliklere katılmaya çalışıyorum” dedi. Hürriyet, il binasının çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.