  • BIST 77.510
  • Altın 132,347
  • Dolar 3,5883
  • Euro 3,7299
  • Kocaeli 7 °C

Sarıçiçek:"Ortak amacımız Kartepe’nin huzuru ve güvenliği"

»
Sarıçiçek:"Ortak amacımız Kartepe’nin huzuru ve güvenliği"
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ergin Sarıçiçek'i makamında ağırladı. 

Atamasından önce Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında Şube Müdürü olarak görev yapan ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ergin Sarıçiçek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Üzülmez, ilçe jandarma yeni komutanı Sarıçiçek’e Kartepe ilçesinin konjonktürel ve demografik yapısı itibariyle tanıtıcı bilgiler verirken, yeni görevinde de üstün başarılar diledi.
Ülkenin içinden geçtiği zor dönemlerin karşılıklı diyalog ve iş birliği ile aşılabileceğinin dile getirildiği sohbette, komutanın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Üzülmez, “İlçe jandarma komutanımızı terfiinden dolayı kutluyor, üstün başarılar diliyorum. Görevi her zaman zor ve titizlik gerektiren bir görev olsa da, ülkemizde güvenlik konusunun öneminin daha da arttığı bugünlerde kendisine kolaylıklar diliyorum. Her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Üzülmez’in ev sahipliğine ve iyi dileklerine teşekkür Komutan Sarıçiçek, “Önce Allah’ın izniyle, sonra da kendi çabamızla, emeğimizle, işbirliğimizle görevimizin hakkını vermek için mücadele edeceğiz. Ortak amacımız Kartepe’nin huzuru ve güvenliği. Rabbim mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖDP Kocaeli: “Kardeşliğimize tutunmanın zamanıdır”26 Aralık 2016 Pazartesi 11:00
  • Atatürk heykelinin kaldırılmasına tepki24 Aralık 2016 Cumartesi 13:05
  • Şener: “Her öğretmen bir Kubilay olmalıdır”24 Aralık 2016 Cumartesi 13:00
  • Akıncı: “İftiralarla ilgili yargıya başvuracağım”22 Aralık 2016 Perşembe 12:54
  • Gebze’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor21 Aralık 2016 Çarşamba 15:18
  • KESK yürüyüşü bugün başladı21 Aralık 2016 Çarşamba 15:02
  • Şanlı: “Türkiye’nin kırmızı çizgileri yeniden inşa ediliyor”21 Aralık 2016 Çarşamba 13:19
  • EMEP Genel Başkanı’ndan dayanışma çağrısı20 Aralık 2016 Salı 16:30
  • “Ortadoğu’da Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar”20 Aralık 2016 Salı 15:05
  • Büyükşehir kaldırım ve yaya köprülerini temizliyor20 Aralık 2016 Salı 14:53
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Biz bu yıl olimpiyat yapacaktık
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti