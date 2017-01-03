Sarıçiçek:"Ortak amacımız Kartepe’nin huzuru ve güvenliği"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ergin Sarıçiçek'i makamında ağırladı.

Atamasından önce Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında Şube Müdürü olarak görev yapan ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ergin Sarıçiçek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Üzülmez, ilçe jandarma yeni komutanı Sarıçiçek’e Kartepe ilçesinin konjonktürel ve demografik yapısı itibariyle tanıtıcı bilgiler verirken, yeni görevinde de üstün başarılar diledi.

Ülkenin içinden geçtiği zor dönemlerin karşılıklı diyalog ve iş birliği ile aşılabileceğinin dile getirildiği sohbette, komutanın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Üzülmez, “İlçe jandarma komutanımızı terfiinden dolayı kutluyor, üstün başarılar diliyorum. Görevi her zaman zor ve titizlik gerektiren bir görev olsa da, ülkemizde güvenlik konusunun öneminin daha da arttığı bugünlerde kendisine kolaylıklar diliyorum. Her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Üzülmez’in ev sahipliğine ve iyi dileklerine teşekkür Komutan Sarıçiçek, “Önce Allah’ın izniyle, sonra da kendi çabamızla, emeğimizle, işbirliğimizle görevimizin hakkını vermek için mücadele edeceğiz. Ortak amacımız Kartepe’nin huzuru ve güvenliği. Rabbim mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.