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Sarıdoğan: “Önce hukuk ve adalet”

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Sarıdoğan: “Önce hukuk ve adalet”
Saadet Partisi Kocaeli Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Recep Sarıdoğan, hükümetin herkese karşı adil olması gerektiği çağrısında bulundu.

Sarıdoğan, gelişen gündemi değerlendirdi, “Milletimiz bu çetin süreçte ekmek aş derdiyle boğuşurken, seçim hükümeti havasına girdiler. Topyekûn savaş halinde seçim ekonomisi ile israf fuarına çevirdiler. Millete sihir yapmak için renkli camları, boyalı çadırları, çığırtkan koroları bindirilmiş kıtalar gibi milletin üstüne sürdüler. Hükümetimiz maalesef 15 Temmuz’dan ders almamış olacak ki bu milleti kıyak çekerek ikna edeceklerini sanıyorlar” dedi.

“17 NİSAN’DA SUÇ. 16 NİSAN’A KADAR DEĞİL”

Cezaları, vergileri, yasal uyarıları 16 Nisan sonrasına öteleyen hükümetin gözbağcılığı yaptığını anlatan SP Başkan Yardımcısı Sarıdoğan, şunları dile getirdi:

“Devlet, 16 Nisana kadar hız sınırını aşanlara göz yumuyor. 17 Nisan’da suç olan şey, 16 Nisan’a kadar suç değil. Millete tuzağa ve millete rüşvete hacet yok. Nasıl ki vatandaştan kurallara uymasını istiyorsanız, önce kurallara siz uymalısınız. Yasaları, yasakları, kuralları koltuklarınız için kullanmayın. Millet her şeyi görüyor ve biliyor.

Önce hukuk ve adalet! Kendi bahçesini temizlemeyenlerin milletin bahçesine el atma hakkına sahip olmadığını görüyor. Devletimiz herkese karşı adil olmalı ama en çok da iktidarı elinde bulunduranları duyarlı olmaya davet ediyoruz”

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