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Sarıdoğan:"Yeni Türkiye kardeşlik İçerisinde tesis edilir’’

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Sarıdoğan:"Yeni Türkiye kardeşlik İçerisinde tesis edilir’’
Saadet Partisi Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sarıdoğan, referandum ile ilgili yaptığı açıklamada, Yeni Türkiye hedefinin bu tartışmalarla değil, kardeşlik bağı kurularak hayata geçirilebileceğini söyledi.

Saadet Partisi Körfez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sarıdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıdoğan, yaptığı açıklamada, anayasa tartışmalarının ülkeyi kutuplaştırdığını savunarak, yeni Türkiye hedefinin bu tartışmalarla değil, kardeşlik bağı kurularak hayata geçirilebileceğini söyledi.

Referandum sürecinde siyasilerin "evet" ve "hayır" konusunda ortamı gerecek tartışma içinde olmalarının, geleceğin teminatı gençler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ileri süren Sarıdoğan, şunları kaydetti:

"Yetkililerin geçmişten ders çıkartmaları, geçmişte toplumun sağcı-solcu olarak kutuplaştığı dönemleri hatırlayarak, kutuplaşmayı önlemeleri gerekmektedir. Eğer bu durum önlenmezse, gelecekte bir birine güvenin kalmadığı, bireylerin kendi görüşü dışında kim olursa olsun düşman olarak bakacağı ve toplumun en küçük yapı taşı olan aile fertlerinin bile bir birlerine düşeceği, ahlaki ve manevi çöküntünün yaşanacağı, komşuluk, arkadaşlık, kardeşlik yapısının bozulacağı bir ülkenin oluşacağını üzülerek belirtmek isterim." 

Binali ASLAN

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