Sarnıç Han’da satışlar başladı

Körfez Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sarnıç Han’da iş yerleri ve ofislerin satışı başladı. İlk gün 6 iş yerinin satışı gerçekleştirilirken, yaklaşık 1 milyon liralık gelir elde edildi.

Mimarisi ve bulunduğu yer olarak Körfez’e büyük değer katacak olan Sarnıç Han’da ofis ve iş yeri satışları dün itibari ile başladı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş Başkanlığındaki gerçekleştirilen encümen toplantısında; 6 iş yerinin satışı gerçekleştirildi. Çeşitli metrekarelerdeki 6 ofisin satışından ise yaklaşık 1 milyon liralık gelir elde edildi.

İLK YEŞİL KAMUYA AİT BİNA

Kocaeli’nin ilk kamuya ait ‘yeşil bina’sı olma özelliğini taşıyan Sarnıç Han, 13 bin 565 metre karelik alanda 7 katlı olarak inşa ediliyor. Tekno marketi, mağazalar, ofisler, çocuk oyun alanları ile her ayrıntının düşünüldüğü yapı; Osmanlı ve Selçuklu tarzı motifler ve işleme özellikleriyle özgünlüğünü hissettiriyor.

SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

İş merkezinin çevre aydınlatması yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerji panelleri ile sağlanacak. İç bahçe ve çevre peyzaj alanları az su ihtiyacı olan bitkilerle çevrelenecek. Satışlarla ilgili olarak satış ofisinden veya 0262 528 23 02 (Dahili: 362-364-366) numaralı telefondan bilgi alınabilir.