  • BIST 107.506
  • Altın 142,686
  • Dolar 3,5598
  • Euro 4,1411
  • Kocaeli 32 °C

Sarnıç Han’da satışlar başladı

»
Sarnıç Han’da satışlar başladı
Körfez Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sarnıç Han’da iş yerleri ve ofislerin satışı başladı. İlk gün 6 iş yerinin satışı gerçekleştirilirken, yaklaşık 1 milyon liralık gelir elde edildi.

Mimarisi ve bulunduğu yer olarak Körfez’e büyük değer katacak olan Sarnıç Han’da ofis ve iş yeri satışları dün itibari ile başladı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş Başkanlığındaki gerçekleştirilen encümen toplantısında; 6 iş yerinin satışı gerçekleştirildi. Çeşitli metrekarelerdeki 6 ofisin satışından ise yaklaşık 1 milyon liralık gelir elde edildi.

İLK YEŞİL KAMUYA AİT BİNA
Kocaeli’nin ilk kamuya ait ‘yeşil bina’sı olma özelliğini taşıyan Sarnıç Han, 13 bin 565 metre karelik alanda 7 katlı olarak inşa ediliyor. Tekno marketi, mağazalar, ofisler, çocuk oyun alanları ile her ayrıntının düşünüldüğü yapı; Osmanlı ve Selçuklu tarzı motifler ve işleme özellikleriyle özgünlüğünü hissettiriyor.

SATIŞLAR DEVAM EDİYOR
İş merkezinin çevre aydınlatması yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerji panelleri ile sağlanacak. İç bahçe ve çevre peyzaj alanları az su ihtiyacı olan bitkilerle çevrelenecek. Satışlarla ilgili olarak satış ofisinden veya 0262 528 23 02 (Dahili: 362-364-366) numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi kentinde kapasite kullanım oranı arttı25 Temmuz 2017 Salı 17:37
  • Memur-emekli için toplu sözleşme maratonu başlıyor!25 Temmuz 2017 Salı 15:10
  • Altının gramı 143 liranın üzerinde! Çeyrek altın ise...25 Temmuz 2017 Salı 12:17
  • Mahallelere baskı beton uygulanacak25 Temmuz 2017 Salı 11:23
  • İzmit Belediyesi’nden kiralık otopark yeri25 Temmuz 2017 Salı 10:06
  • Karamürsel Belediyesi’nden işyeri kiralama ihaleleri25 Temmuz 2017 Salı 09:29
  • Kocaeli rekor kırdı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:55
  • Kredi kartlarında yeni dönem! 17 Ağustos'a dikkat24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:50
  • Memur zammında flaş gelişme24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:45
  • Suya 'kademeli' fatura!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:26
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti