Sarnıç Han’ın müteahhidi ile sözleşme feshedildi

Sarnıç Han iş merkezini yapan müteahhit, ekonomik sıkıntılarını çözemedi ve işi bıraktı. 2016 yılı şubat ayında yapılan ihaleye 13 firma katılmış 12.760.521.99 TL ile Özpol Mühendislik İnşaat işi yapmayı kazanmıştı. Başlarda hızlı giden inşaat, daha sonra yavaşladı, son bölümde de tamamen durdu. İşi tamamlayamayan müteahhit problemi de çözemeyince malzemeleri topladı. Belediye de sözleşmeyi feshetti. Şimdi, işin tamamlanması için yeni ihale açılacak. Tabi bu da Sarnıç Han’ın tamamlanmasını biraz geciktirecek.