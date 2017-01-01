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Saroğlu, İzmir’e atandı

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Saroğlu, İzmir’e atandı
İlimizde AFAD Acil Durum Müdürlüğü görevini üstlenen Osman Metin Saroğlu, İzmir İl AFAD Müdürlüğüne atandı.

2008’DE KOCAELİ’YE ATANDI
2008 yılı Temmuz ayında Rize’den ilimize Sivil Savunma Müdürlüğü’ne atanan ve bu görevinin 2010 yılına kadar sürdüren Osman Metin Saroğlu, 2010 yılında AFAD teşkilatının kurulmasıyla Afet Acil Durum Müdürü olmuştu. 2015 yılına kadar görevine devam eden Saroğlu, YİKOB’da geçici görev de almıştı. Başarılı bir dönem sürdüren Saroğlu, İzmir İl AFAD Müdürlüğüne atandı.

BİNA KAZANDIRDI
Kocaeli’nin yıllardır özlemini çektiği binayı AFAD teşkilatına kazandıran, ilimizde meydana gelen 1999 Marmara depreminden sonra ortaya çıkan birçok problemi çözüme kavuşturan Saroğlu, AFAD’a gesotime verilen ek bina ve aynı yerde afet haberleşme merkezi alanı kazandırmıştı. Kocaeli’ye daha birçok imkan sağlayan Saroğlu bundan sonra görevine İzmir’de devam edecek.

Çiğdem ARMAĞAN

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