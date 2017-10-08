Kocaeli14 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Şaşırtan durum! Ekim ayında çiçek açtı
Şaşırtan durum! Ekim ayında çiçek açtı

Şaşırtan durum! Ekim ayında çiçek açtı

Kartepe ilçesinde mevsimini şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı. 

A+A-

Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçları da aldattı. İlkbahar mevsiminde çiçek açıp meyve verdiği bilinen vişne ağacı, sonbaharda ikinci defa çiçek açtı. Vişne ağacının kış mevsimine sayılı günler kala çiçek açması görenleri şaşırttı. 

y5-003.jpg

 

 

Bu haber toplam 202 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.