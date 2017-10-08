Şaşırtan durum! Ekim ayında çiçek açtı
Kartepe ilçesinde mevsimini şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı.
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Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçları da aldattı. İlkbahar mevsiminde çiçek açıp meyve verdiği bilinen vişne ağacı, sonbaharda ikinci defa çiçek açtı. Vişne ağacının kış mevsimine sayılı günler kala çiçek açması görenleri şaşırttı.
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Etiketler : Ekim, çiçek, vişne ağacı
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