Şaşırtan olay! Bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı

Karamürsel İlçesi'nde kaldırıma bırakılan çanta, bomba imha uzmanının kontrolünde açılırken, içinden bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı.

Bugün öğle saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi Helvacıoğlu Sokak'ta kaldırıma bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak, güvenlik şeritleri çekti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba imha uzmanı, üzerinde 'Şok soğuk' yazan çantayı açtı. İç kısmı folyo ile kaplı olan çantada bomba görünümü verilmiş düzenek olduğu görüldü. Bomba imza uzmanı çantayı ve düzeneği incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



