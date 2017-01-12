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SASKİ, Tüpraş kararı için üst mahkemeye başvuruyor

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SASKİ, Tüpraş kararı için üst mahkemeye başvuruyor
Sapanca Gölü’nün hukuksuz kullanımı ile ilgili açılan davadan Tüpraş hakkında beraat kararı çıkmıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi SASKİ yönetimi, bu konuyu üst mahkemeye taşıyacağını, tüm hukuki süreçlerin takip edileceğini açıkladı.

Asliye Ceza Mahkemesi, Sapanca Gölü’nün hukuksuz kullanımı ile ilgili Tüpraş’a beraat verdi. Sonuç hakkında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden yapılan açıklamada, karar ile ilgili istinaf kanunu yoluna başvurulacağı, tüm hukuki süreçlerin takip edileceği belirtildi.

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