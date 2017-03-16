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Satranç Liginde öğrenciler kıyasıya mücadele ediyor

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Satranç Liginde öğrenciler kıyasıya mücadele ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak eğitim hizmeti veren Bilgievlerinde başlayan Satranç Liginde heyecan sürüyor. 

Uluslararası Gençlik Merkezinde yapılan ligin üçüncü tur maçlarına 15 Bilgievinden toplam 120 öğrenci katıldı. Öğrenciler eğitim aldıkları Bilgievlerini 8 kişiden oluşan takımla temsil etti. Üçüncü turun birincileri Mehmet Akif Ersoy, Barbaros Hayrettin Paşa ve İbna Sina Bilgievleri oldu. Bu turun ikincisi Sezai Karakoç, üçüncüsü ise Hüma Hatun Bilgievi olarak belirlendi. Genel toplamda ise ilk iki turun galibi olan Gazi Akçakoca Bilgievi, 28 puanla birinciliğini korudu. Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi 25, Hüma Hatun Bilgievi ise 24,5 puan elde etti.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi de hafta sonunda yaşanan satranç heyecanında Bilgievi öğrencilerini yalnız bırakmadı. Bilgievleri’nin her zaman eğitimin hizmetinde olduğunu hatırlatan Bilgi, “Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlikler de sizlerin gelişimi için büyük önem taşıyor. Bu turnuvaya katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Satranç Ligi’nde iki tur daha gerçekleştirilecek. Ligin sonunda dereceye giren öğrencilere nakdi ödül verilecek. Ligin birincisi olan Bilgievi 300, ikincisi 250 ve üçüncüsü de 200 TL para ödülü alacak.

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