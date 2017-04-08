Satranç Şampiyonasına yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Satranç Şampiyonası protokol üyelerinin ilk hamlesiyle başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Satranç Şampiyonası Gebze Spor Salonu’nda başladı. İki gün sürecek şampiyonaya 750 lisanslı sporcu katılıyor. Şampiyona 7-18 yaş kategorisinin yanı sıra açık kategori 1400 UKD/ELO - 2199 UKD/ELO olmak üzere genel ve kız olarak toplam 11 kategoride yapılıyor. Satranç Şampiyonasına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Belediyesi Başkanı Adnan Köşker, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, sporcular ve aileleri katıldı.



“Destek bizden gayret sizden”

Satranç Şampiyonasının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, satrancın zihinsel aktivitelerin geliştirilmesi için son derece faydalı bir spor olduğunu belirterek, erken yaşta satranca ilgi duyan çocukların kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayacaklarını ifade etti. Özak, “Türkler Orta Asya’dan dünyaya yayıldığında yanlarında satranç sporunu da götürerek bütün dünyaya yaydılar. Büyük komutanlar, hükümdarlar satranca önem vermişlerdir. Çünkü satranç sadece spor değil kendini geliştirme muhakeme gücünü artırma aracıdır. Bizde Büyükşehir belediyesi olarak bu sporu yıllardır destekliyoruz. Biz inanıyoruz ki çocuklarımız satrançla kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayacaklar. Destek bizden, gayret sizden takdir Allah’tan” dedi.



“Doğru hamle Türkiye'ye örnek oldu”

Satranç Şampiyonasında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “İnsanı geliştiren satranca gerekli önemi veriyoruz. Büyükşehir Belediyesiyle beraber Gebze bölgesinde satranç sınıfları açıyoruz” dedi. Adnan Köşkerin ardından söz alan Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, “2013 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlattığımız Doğru Hamlede Buluşalım projesi bugün birçok şehre örnek oldu. Beş yıldan bu yana Kocaeli’de satranca olan ilgi her geçen gün artmakta. Yerel yönetimlerin desteği sporun yaygınlaşması için önemli" diye konuştu.

Şampiyonada dereceye giren öğrencilere fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar, tablet, bisiklet, taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulak üstü kulaklık gibi birbirinden değerli hediyelerin verilecek. Satranç Şampiyonası sadece bu ödüllerle sınırlı kalmayacak. Öğrenciler aldıkları önemli derecelerle hem kendileri ödüller alırken hem de okullarına ödül kazandıracak. Yarışma sonuncunda en iyi dereceyi elde eden öğrenciler; okullarına laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve kütüphane yapılmasını sağlayacak.

Şampiyonanın ikinci turu 9 Nisan Pazar günü oynanacak. Ödül Töreni ise aynı gün son tur maçlarının bitiminden sonra yapılacak.