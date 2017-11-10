Satranççılar Gebze’de kürsüye çıktı
2. Geleneksel Gebze Satranç Turnuvası 4-5 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Ahmet Ayhan Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalarda Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu satranç sporcuları 1 altın 3 gümüş madalya kazandı.
200 SPORCU KATILDI
Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesi doğan sporcular katıldı. 200 satranççının mücadele ettiği turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü 25 sporcu ile yarıştı. Mavi beyazlı satranççılar turnuvada; Açık Kategori, 16 Yaş ve Üstü Kategori, 13 Yaş Genel Kategori, 11 Yaş Genel Kategori, 11-12 Yaş Genel Kategori, 10 Yaş Genel Kategori ve 9 Yaş Genel Kategorilerinde rakiplerini mat etmek için çaba sarf etti.
1 ALTIN, 3 GÜMÜŞ MADALYA
16 Yaş ve üstü kategoride Servet Hakan Altay 1., Süha Özel 2., açık kategoride Tugay Çolak 2., 11 yaş genel kategoride Sinan Can Altay 2. olarak Kağıtspor’da madalya kazanan isimler oldu.
Açık Kategori
Tugay Çolak 2.
Kenan Durmuş 4.
Kerem İlter 7.
16 Yaş ve Üstü Kategori
Servet Hakan Altay 1.
Süha Özel 2.
Mehmet Güner 9.
13 Yaş Genel Kategori
Arda Talha Akçay 5. Oldu.
11 Yaş Genel Kategori
Sinan Can Altay 2.
Emir Alaattin Efe 6.
11-12 Yaş Genel Kategori
Alperen Kurtoğlu 9.
10 Yaş Genel Kategori
Zehra Dila Duman 4.
9 Yaş Genel Kategori
Cemal Arda Bilir 4.
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