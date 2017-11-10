Satranççılar Gebze’de kürsüye çıktı

200 SPORCU KATILDI

Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesi doğan sporcular katıldı. 200 satranççının mücadele ettiği turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü 25 sporcu ile yarıştı. Mavi beyazlı satranççılar turnuvada; Açık Kategori, 16 Yaş ve Üstü Kategori, 13 Yaş Genel Kategori, 11 Yaş Genel Kategori, 11-12 Yaş Genel Kategori, 10 Yaş Genel Kategori ve 9 Yaş Genel Kategorilerinde rakiplerini mat etmek için çaba sarf etti.

1 ALTIN, 3 GÜMÜŞ MADALYA

16 Yaş ve üstü kategoride Servet Hakan Altay 1., Süha Özel 2., açık kategoride Tugay Çolak 2., 11 yaş genel kategoride Sinan Can Altay 2. olarak Kağıtspor’da madalya kazanan isimler oldu.

Açık Kategori

Tugay Çolak 2.

Kenan Durmuş 4.

Kerem İlter 7.

16 Yaş ve Üstü Kategori

Servet Hakan Altay 1.

Süha Özel 2.

Mehmet Güner 9.

13 Yaş Genel Kategori

Arda Talha Akçay 5. Oldu.

11 Yaş Genel Kategori

Sinan Can Altay 2.

Emir Alaattin Efe 6.

11-12 Yaş Genel Kategori

Alperen Kurtoğlu 9.

10 Yaş Genel Kategori

Zehra Dila Duman 4.

9 Yaş Genel Kategori

Cemal Arda Bilir 4.

