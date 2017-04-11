Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz’ın kulübün hisselerini satma kararına, Beşiktaş ile el sıkışmasına kurucular arasında yer alan ve yaklaşık 30 yıl kulübe hizmet eden Mehmet Şendoğan karşı çıktı. Dün öğlen telefonla arayan Şendoğan şunları söyledi:

“KÖRFEZ BELEDİYESİ GERİ ALMALIYDI”

“Bu kulübü hangi koşullarda kurduğumuz, profesyonele, 2.Lig’e çıkartırken nasıl zorluklar çektiğimizi ilçe halkımız iyi biliyor. 3 yıl önce Bakanımız geldi, “Kentin Süper Lig takımına ihtiyacı var” diyerek yarışma hakkını istedi. Kent futboluna faydamız olsun düşüncesiyle sportif hakkımızı devlettik. İki sezon sonunda üst lige çıkılamayınca devlet projeden vazgeçti. O zaman olması gereken Körfez Belediyesi’nin kulübü geri almasıydı. Bu yapılmadı. Duyduk ki, Erhan Yılmaz, Körfezli bir işadamının desteğiyle hisseleri almış. Kulüp Körfez ilçede kaldığı için sevindik. Ancak bu durum uzun sürmedi. Devrin üzerinden bir yıl bile geçmeden Erhan Yılmaz kulübü satma kararı almış..”

“MADEM İMKANIN YOK NİYE ALDIN ?”

“..Adama sorarlar madem maddi imkanın yok, götüremeyeceksin ne diye aldın? Tabi, araştırıp etmeden verenler de kabahatti. Bir noktanın altını özellikle çizeyim. Biz zamanında yarışma haklarını satmadık, devrettik. İmzaladığımız şartnamede kulübün isminin, logosunun, renklerinin kesinlikle değiştirilemeyeceği belirtiliyor. Talipli olan Beşiktaş kulübü sanıyorum bunları bilmiyor. En kısa süreçte kulübe ihtarname çekeceğim, sonrasında da avukatlar işlemlere başlayacak. Ayrıca Erhan Yılmaz şimdiye kadar cebinden 6 milyon harcadığını söylüyor, rakam bana hiç inandırıcı gelmiyor. Meydan boş değil, yıllarca emek verdiğimiz kulübü sattırmam, yedirmem”

2.Küme, böyle gitmez

Mutlaka dikkatinizi çekiyordur, bu yıl 2.Amatör Küme yine yangın yeri gibi. Her hafta mutlaka bir olay var. Bazı haftalar birkaç maçta çirkinlik yaşanıyor. Düşünün ki iş taraftar grubunun polise fiili saldırısına, polisin havaya ateş etmesi boyutuna kadar geldi ki, bu tablo son derece düşündürücü, hatta ürkütücü. Hani bazen kaldırılsın şu 2.Küme demekten kendimizi alamıyoruz. Geçmişte de en alt ligde olumsuz görüntülere Süper Lig ve 1.Küme’ye oranda daha sık rastlıyorduk. Ancak özellikle TFF’nin yaş kontenjanıyla ilgili yaptığı değişikliğin ardından olayların daha da arttığı gözleniyor. Malum önceden tüm amatör liglerde 30 yaş kontenjanı aynıydı. Sonra 2.Küme’ye özellik tanındı, önce serbest bırakıldı, geçen sezon da bu sayı 9 olarak belirlendi. Üst iki yerel ligde bu sayının 5 olduğunu da belirtelim.

BAŞTA İYİ OLDU DEMİŞTİM AMA?

TFF’nin 2.Küme’ye özellik tanımasına başka sıcak bakmıştım, yerinde bir karar demiştim. Ancak yaşananları gördükçe, bu kararının ciddi sakıncalar getirdiği gerçeğiyle yüzleştik. Bakıyoruz her olayın, her çirkefliğin arkasında 30 yaş üstündeki kaşar dediğimiz futbolcu grubu var. Malum bu ligde takımların önemli bir bölümü doğru dürüst antrenman yapmıyor. Takımlar kahveden maça geliyor. Yaşı başı geçmiş adam egosunu tatmin etme peşinde. Önce çenesine vuruyor, etrafına verip veriştiriyor, hızını, hırsını alamayınca fiili saldırıda bulunuyor. Çok maçta örneği var bunun.

KARAOSMANOĞLU ÇOK HAKLI

Önceki gün Beşyol Zabıtanspor teknik sorumlusu sevgili Lütfullah Karaosmanoğlu gazeteye ziyarete, bu konuyla ilgili tepkisini, şikayetlerini dile getirmek için geldi. Açıklamalarını haber sayfasında okuyacaksınız. Karaosmanoğlu, yaşı büyük çirkef futbolcularla ilgili olarak kulüplerden temizlenmeli tespitinde bulunmuş ki, yerden göğe kadar haklı. Kuşkusuz ki 30 yaş üstündeki tüm futbolcuları bu kapsama alırsak haksızlık ederiz. İyi niyetli, idman yaparak maça çıkan, en küçük bir fevri davranıştan kaçınanlar var. Sözünü ettiğimiz yıllardır olay çıkarmayı, sağa sola saldırmayı alışkanlık edinmiş, adeta mimlenmişler. Onlar için çürük elma da diyebiliriz.

KONTENAJAN DÜŞÜRÜLSÜN

Hep diyoruz ya, herkes kendi evinin önünü temizlesin, içindeki çürük elmaları ayıklasın diye. Sevgili Karaosmanoğlu açıklamalarında tüm kulüplere bu çağrıyı yapıyor, “Bu temizlik mutlaka yapılmalı, başka türlü bu işleri düzeltemeyiz” diyor. Aynı görüşteyim. Bu yönde geçmişte sayısız yazım vardır. 2.Küme böyle gitmez. Bu kulüplerin, yöneticilerin asli görevlerinden biridir. Bunun dışında TFF’nin de 2.Küme’ye özel kontenjan uygulamasını gözden geçirerek, diğer iki lig gibi 5’e indirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu uygulamanın çirkef futbolcuların ayıklanmasında, dolayısıyla olayların azalmasında önemli rolü olacaktır diye düşünüyorum. 2.Küme kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Bu zihniyettekiler için çim halılar var. Gitsinler orada kafalarına göre takılsınlar.

Maşukiye Leyla Atakan Stadı

Maşukiye Stadı biraz gecikmeli de olsa 2.Küme’nin startında hizmete açılmış, Maşukiyespor uzun yıllar sonra maçlarını kendi sahasında oynamaya başlamıştı. Şimdiki beklenti gece antrenman ve maç için ışıklandırmanın yapılması. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün kısa süreçte ışıklandırma işini halletmesi bekleniyor. Aldığım son duyum malzemeler gelmiş.

Malum 80 ve 90’lı yıllarda Kartepe Kupası düzenli olarak Maşukiye merkezdeki eski sahada oynanmıştı. Kartepe Belediyesi, ışıklandırma bittiğinde bu turnuvayı akşamları yeniden Maşukiye Stadı’nda organize etme düşüncesinde. Bu arada resmi bir açılış töreni düşünüldüğü bilgilerini de alıyorum. Mutlaka sahaya bir isim de koyulacak. İlgililer bununla ilgili çalışma yapıyordur.

Aslında ismin kim olacağını öyle düşünmeye gerek yok. Maşukiye’den yetişmiş en önemli isim, Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan. Maşukiye Stadı’nda verilecek en uygun isim budur diye düşünüyorum, yetkililerin de aynı fikirde olduklarına inanıyorum. İş resmiyet kazanmadan, ben şimdiden Maşukiye Leyla Atakan Stadı hayırlı olsun demekte sakınca görmüyorum.