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Satürn büyüklüğünde yıldız keşfedildi

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Satürn büyüklüğünde yıldız keşfedildi
Bilim insanları, Güneş Sistemi dışında neredeyse Satürn büyüklüğünde bir yıldız keşfetti. Yıldızın şimdiye kadar keşfedilen en küçük yıldız olduğunu belirtildi.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinden gök bilimcilerin öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi, sonuçlarını "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayınladıkları araştırmada, "EBLM J0555-57Ab" adı verdikleri yıldızın şimdiye kadar keşfedilen en küçük yıldız olduğunu belirtti.

Araştırma için Cenevre'de bulunan Güneş Ötesi Gezegenler Güney Gözlemevi'ndeki CORALIE spektrometresini (yörünge ölçüm cihazını) kullanan bilim insanları, yıldızın hacmini, onunla aynı yörüngede bulunan daha büyük bir yıldızla aynı hizadan geçerken büyük yıldızda oluşan sönme etkisini kaydederek tespit etmeyi başardı.

Araştırmada, yıldızın, Güneş Sistemi'nin ikinci büyük gezegeni olan, yaklaşık 58 bin kilometre çapındaki Satürn ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğu kaydedildi.

Söz konusu büyüklüğün, herhangi bir yıldızın nükleer faaliyetini sağlayan çekirdeğindeki hidrojen füzyonunu sürdürebilmesi için öngörülen asgari ebada denk geldiği ifade edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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