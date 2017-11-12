Savarona’nın başına gelenler 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 79 ncu yılında 10 Kasım Cuma günü bir kez daha saygı ve şükranla andık. Bugün, Ata’nın son günlerinde kullandığı Savarona yatından söz edelim. Atatürk’ün yatı Savarona, yeniden devletin mülkiyetine ve tasarrufuna geçti.

1931 yılında yapımı tamamlanan Savarona, 1938’te Mustafa Kemal Atatürk'e tahsis edilmişti. Atatürk, Savarona'da sadece 6 hafta geçirebilmişti.

Beş yıl önce fuhuş operasyonu yapılan Savarona yatında birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Üç yıl önce tüm yazılı ve görsel medya, Atatürk’ün Yatı Savarona’nın fuhuş çetesine kiralandığı haberiyle çalkalandı. Şimdi Savarona’daki fuhuş olayına ve daha öncesine dönelim:

Savarona’yı 49 yıllığına kiralamış olan işadamı Kahraman Sadıkoğlu, Savarona’yı günlük 50 bin Amerikan Doları karşılığında Ruslara kiralamıştı. Ancak kısa bir süre sonra Savarona’yı kiralayan Ruslar’ın, büyük bir fuhuş çetesi olduğu ve Savarona’yı da kirli amaçları için kullandığı ortaya çıkınca, kiraya veren işadamı Sadıkoğlu güç durumda kalmıştı.

Bence bu işte hiç suçu olmayan biri varsa, o da Kahraman Sadıkoğlu’dur…

Çünkü adam, on milyonlarca dolar harcayarak, bir hurda durumuna gelmiş olan Savarona’yı adına yakışır bir biçimde restore ettirmiş ve turizm şirketlerine kiraya vererek parasını çıkartmaya çalışan bir kişidir.

Bence esas sorun, Savarona’nın geçmişinde gizlidir.

Savarona’nın, Atatürk’ün ölümünden sonra günümüze kadar başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir ve Rus fahişelerin yatta fingirdemeleri bunun yanında çok hafif kalır…

Savarona, Atatürk’ün ölümünden sonra Donanma Komutanlığı emrine verilmiş ve çok uzun bir süre Gölcük askeri limanında kaderi ile baş başa kalarak beklemiştir.

Bu arada Savarona büyük bir yangın atlatmış ve içinde bulunan Atatürk’e ait pek çok şahsi eşya yangında yok olup gitmiştir. Ancak bazı söylencelere göre bu yangın kasten çıkarılmış ve antika değeri olan eşyalar, yangında yok oldu yalanıyla antika pazarlarında satılmıştır.

Savarona’nın hazin yazgısı bununla da kalmamış ve 80’li yıllara gelindiğinde artık başa bela gibi görülen Savarona Yatı, Kocaeli Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Milli Emlak Müdürlüğü de, yatın içinde müzelik değerde eşyalar olduğu gerekçesi ile uzun bir masa, sandalyeler ve bazı eşyaları İzmit Müze Müdürlüğü’ne teslim etmiş ve Müze Müdürlüğü de bu eşyaları nereye koyacağını bilemeyerek Eskihisar Osman Hamdi Bey Köşkü’nün resimhanesine sallamıştır.

Rezaletler bunlarla da kalmamış ve Savarona’daki Atatürk’ün telefonunun defterdar makam masasını süslediği ve Atatürk’ün bazı şahsi eşyalarının Kandıra’daki Maliye Bakanlığı misafirhanesinde kullanıldığı söylentileri, neredeyse sağır sultanın bile duyduğu boyuta ulaşmışken, bu rezaletler hakkında en ufak bir soruşturma bile yapılmamıştır.

Zavallı Savarona’nın orijinal parçaları oradan oraya savrulur ve yağmalanırken Kahraman Sadıkoğlu diye bir işadamı ortaya çıkmış ve Savarona’yı 49 yıllığına kiralamıştır.

Belki de son 50 yıl içinde Savarona’nın başına gelen en iyi iş bu olmuş ve on milyonlarca dolar para harcayan Kahraman Sadıkoğlu, yatı adına yakışır biçimde restore etmiş ve dünya denizlerine yeniden kazandırmıştır.

Şimdi bu dönem de geride kaldı, Savarona yeniden devletin kontrolüne geçti. Hayırlı olsun…

ATA-Savarona, 1938’te Mustafa Kemal Atatürk'e tahsis edilmişti. Atatürk, Savarona'da sadece 6 hafta geçirebilmişti.

SAVARONA- Savarona, Atatürk’ün ölümünden sonra Donanma Komutanlığı emrine verilmiş ve çok uzun bir süre Gölcük askeri limanında kaderi ile baş başa kalarak beklemiştir.

Bu arada Savarona büyük bir yangın atlatmış ve içinde bulunan Atatürk’e ait pek çok şahsi eşya yangında yok olup gitmiştir.

HİÇBİR ŞEY ORİJİNAL DEĞİL- Şimdiki Savarona’da orijinal tek bir parça yoktur ve bütün eşyalar eskisine benzetilmek istenen taklit ve çoğu da modern eşyalardır. Yani şimdiki Savarona aslında gerçek değil sahte Savarona’dır.



