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Savaş Halisdemir,"Ağabeyim Ömer, her zaman memleketi için..."

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Savaş Halisdemir,"Ağabeyim Ömer, her zaman memleketi için..."
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir’i makamında ağırladı.

Başkan Baran, “15 Temmuz’da göğsünü hainlere karşı siper eden şehitlerimize çok şey borçluyuz” dedi.
FETÖ'nün darbe girişimi gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Şehidimiz, vatanı için bir dakika bile düşünmeden canını siper etti. Darbenin seyri değişti. Milletçe tüm şehitlerimize çok şey borçluyuz” diye konuştu.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Milletin Millî Hakimiyeti kayıtsız şartsız tahakkuk etmiştir. 249 ‘kahraman’ o gece şehit oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ömer Halisdemir de o kahramanlardan biriydi. Vatanı için bir an bile düşünmeden göğsünü hainlere karşı siper etti. Bunları bu Millet asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir de karşılamadan dolayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür ederken, “Allah bir daha bize o günleri yaşatmasın. Ağabeyim Ömer, her zaman memleketi için en iyisini isteyen, en güzelini arzu eden bir insandı” ifadelerini kullandı. Başkan İsmail Baran, ziyaret sonrasında Savaş Halisdemir’e Körfez’in sembolü kiraz maketi takdim etti.

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