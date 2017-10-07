Savaş Hoca annesini kaybetti
Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi Atılım Sitesinde oturan, emekli öğretmen merhum Hüseyin Ceylan’ın eşi Kadriye Ceylan (84) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof.Dr. Savaş Ceylan, sınıf öğretmeni Gülşen Yıldırım, ev hanımı Günay Akın ve beden eğitimi öğretmeni Hürriyet Ceylan’ın anneleri olan Kadriye Ceylan’ın cenazesi Değirmendere Merkez Camiinden alınarak 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Savaş Ceylan, Kadriye Ceylan
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