Savaş Kibar dede oldu

AİLELER MUTLU OLDU

Berkay Demiray ile mutlu bir evlilik yürüten Savaş Kibar’ın kızı Yağmur Demiray, dünyalar tatlısı Defne bebeği cuma günü dünyaya getirdi. Defne bebeğin dünyaya gözlerini açmasıyla ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan, Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatmakta olan Savaş Kibar da dedelik duygusunu yaşadı. Kibar ve Demiray ailesinin ilk torunu olan Defne bebek aile fertleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

SAĞLIKLARI ÇOK İYİ

Yağmur Demiray’ın doğum yaptığı Akademi Hastanesi’ne şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi geldi. Misafirlere hastanede ikramlarda bulunulurken aile büyükleri mutluluklarını dost ve akrabalarıyla paylaştı. Aileler, doğumu gerçekleştiren Akademi Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden Op. Dr. Nuri Hüseyinoğlu’na teşekkür etti. 3 kilo 400 gram doğan Defne bebeğin ve anne Yağmur Hanım’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi

