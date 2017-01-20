Savaş Poyraz hayatını kaybetti

İzmit'in tarihi çınarı olarak adlandırılan eski futbolcu ve yazar Savaş Poyraz bu akşam yaşamını yitirdi.

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan eski futbolcu ve yazar Savaş Poyraz İzmit Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bu akşam saatlerinde vefat etti. İki çocuk babası Poyraz'ın cenaze programı henüz netleşmezken, yarın (Cumartesi) ikindi vakti defnedileceği öğrenildi.

1966 yılında kurulan Kocaelispor'da, kulübün kurulması için Baçspor ve Doğanspor ile birlikte devreye giren İzmit Gençlik Kulübü'nün başkanı Savaş Poyraz, Kocaelispor tarihinin ilk kongresinin divan kurulundaydı.

Özgür Kocaeli gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.