Savaş Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

İzmit’te çok geniş kesimler tarafından gazeteci-yazar Savaş Poyraz (81) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:134 adresinde oturan, gazeteci-yazar Savaş Poyraz (81) yıllar önce diyabete bağlı ciddi rahatsızlıklar geçirmişti. Son zamanlarda sağlık durumu gayet iyi gözüken Poyraz, önceki gece evinde televizyon izlerken son nefesini verdi. İzmit’te yerel gazetelerde yazarlık yapan, yayınlanmış İzmit konulu kitapları bulunan Savaş Poyraz, iki çocuk babasıydı.

Fevziye Camisi'ndeki cenaze törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Kahyaoğlu, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimi, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, MHP İzmit Eski İlçe Başkanı Kaan Dilmen, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Koto yönetimi, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah, oyuncu Ragıp Savaş, Poyraz’ın sevenleri ve yakınları katıldı. Poyraz'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme’de toprağa verildi.

Savaş Poyraz hayatını kaybetti