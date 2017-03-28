Savaşın orta yerindeki kadınları anlatan "Hak’’ oyunu izleyiciyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatrolar Günü’nde "Hak’’ oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Hak" oyununu sahneye koydu. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahnelenen oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik ve çok sayıda tiyatrosever izledi. 50 dakikalık oyun tek perde olarak seyirciye sunuldu.

Oyun sonunda konuşan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik, “Nerede olursak olalım biz bu mesleği yapanlar, sizler tiyatroya gönül vermiş seyircilerimiz. Mevsimlere sevgi ekmemiz lazım. Kışa sevgi ekmemiz lazım ki; üşüyen tiyatroya sığınsın. Hazanlara sevgi ekmemiz lazım ki; hayal kırıklıklarına uğrayan tiyatroya sığınsın. Baharlara sevgi ekmemiz lazım ki; yarın olalım” dedi.