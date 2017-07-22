"Savaşlarda Kalaşnikof yerine akıllı telefon dönemi"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Poyraz Gürson, editörlüğünü yaptığı kitapta öğrencileriyle birlikte yeni savaş konseptini anlattı. Gürson, “Savaşlarda eskiden Kalaşnikof veya F-16 satıyordu. Şimdi bunun yerini akıllı telefonlar aldı.” dedi. Doç. Dr. Gürson’un editörlüğünü yaptığı “Yeni Konsept Savaş” adlı kitapta, Doç. Ayhan Orhan ile birlikte lisans ve yüksek lisans öğrencileri; Ali Dağlı, Çağatay Fehmi Göker, Duhan Can Yılmaz, Erhan Oflaz, Fetih Demir, Harun Işık, Kutluhan Görücü, Mehmet Batman, Mert Kara, Musab Ceylan’ın yaptığı değerlendirmeler yer alıyor. Kızı Mina Alara’ya ithafen yazdığı kitabı ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Gürson şunları söyledi:

MEDYADA ETKİ AJANLARI

“Günümüzde savaş ile ilgili cahilce yorumlar var. Medyada etki ajanı diyorum ben onlara. Çıkıp çıkıp aslında emperyalizmin menfaatlerini aktarmakla mükellef ama ne yaptıklarını bilir bilmez vaziyetteler. Bazen biliyorlar cahil cesaretiyle konuşuyorlar. Savaş, dünyanın en entelektüel işi. Öncelikle bu kavramı koyacağız. Savaşmak ‘Ben izci kampına gittim, ben yaz kampında paintball oynadım’ falan gibi bir iş değil. Öncelikle kıyamet. Herkes barışı ister. İnsanlık var olduğundan beri savaşlar oluyor. Kazananlara göre yazılan bir tabir. İnsanoğlu bir güç arayışında ve hiç bitmeyecek. Büyük savaşlar konvansiyonel olarak bitti gözüküyor. Şu anda vekaleten Vietnam’da aynısını yaşadık. Afganistan’da yaşadık. Bosna’da yaşadık. Bu böyle devam edip gidecek. Neden vekaleten savaş? Çünkü gayet güzel, maliyeti az. Kendi kamuoyuna anlatacağın o gelen cenazeler yaralılar yok. İstediğin şekilde yönetilme şekli veriyorsunuz. Zaten amaç maksimum silah satmak. Terör örgütlerini de yapılandırdığında gayet güzel. Özellikle nüfusun fazla, üretimin az olduğu, tek adam rejiminin olduğu yerlerde meydana geliyor. Orta Doğu coğrafyası bunun için müthiş bir zemin teşkil ediyor.

KÜLTÜREL SAVAŞ HEP DEVAM EDİYOR

Ben önce herkesi bilgilendirmek adına Suriye’de daha bunlar olmadan önce olacak diye yazmıştım. Olduktan sonra da bunlar daha olacak diye yazdı. Bu kitap 6’ncı baskıyı yaptı. İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça’ ya çevrildi. Ben entelektüel reflekslerimi önce Türkçe ortaya koymayı savaşmış bir Türk olarak önemsiyorum. Ben emperyalizme karşıyım. Savaşla ilgili kavramları herkes bilmiyor. Bilmemenin cehaletiyle beraber hareket ediyor. Kültürel savaş hep devam eder. Bugün, Cebeci’deki öğrenci lideri kampüste bir şey konuşurken ajanlar onu mutlaka takip ediyorlar. Ona gel derler masumane şeylerle kandırırlar. Entelektüel şeyleri ele geçirdiğiniz zaman istediğiniz şekilde enformasyonunuzu yayabilirsiniz. Zaten yeni savaşın taktiği bu. Toplumu tamamen homojen kıvana getiremezsiniz ama istediğiniz şeye ulaştırabilirsiniz. Bu da sık tekrarla ilgili. Yalan ve propagandanın mekanizması aynıdır. Yalan sık tekrar edilir. Doğru zavallıdır. Doğru iki üç defa tekrarlandığında yalana dönüşür. Yeryüzünün çaresizi doğrudur aslında.

YENİ KİTAP, 21’İNCİ YÜZYIL YERYÜZÜ MANİFESTOSU

Savaş ve propagandada kullanılan yöntemler 2’inci dünya savaşı ve reklam endüstrisinde aynı, kapitalizm de aynı. Kapitalizm şimdi yeni ihtiyaçlar yaratıyor. Şimdi herkesin elinde akıllı telefon var. 7 yıl önce yoktu. Eskiden Kalaşnikof veya F-16 satıyordu. Şimdi bunun yerini akıllı telefonlar aldı. Yeni nesil artık bilgisayar oyunu oynayarak büyüyor. Bunların hepsini aydınlatmaya çalıştık. Bunu kendi başıma yapmadım. Cumhurbaşkanının ‘Dünya beşten büyüktür’ diye çok sevdiğim bir cümlesi var. Ondan hareket ederek ‘5 ülke ne kadar silah satıyor’ diye bir bölüm yazdım. Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’nün diğer bölümlerinden arkadaşlarla; Ekonomik Savaş, IŞID, 3’üncü Cumhuriyet ne gibi yüksek lisans, lisanstan ve doçent Ayhan Orhan hoca ile beraber bu kitabı yazdık. Bu seri kitaplar silsilesi olacak. Tek bir tane kitap yazmayacağız. Yeni kitap, 21’inci Yüzyıl Yeryüzü Manifestosu olacak Sadece savaş değil; Magna Carta’dan kutsal 10 emri, Yurttaşlık, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi tamamının evrildiği kitap olacak. Sonra dünya vatandaşlığı nereye gidiyor. Bu kadar göç var. Herkes kendini hem her yere ait hissediyor, hem hiçbir yere ait hissetmiyor. Altı kıtada hareketlilik devam ediyor. Akdeniz’de binlerce inan boğuluyor. Herkes iyi bir yaşam peşinde. Bu globalizmin, küreselleşmenin hırçın çağını yaşıyoruz. Filozoflar hep bu topraklardan çıktı şimdi birbirimizle uğraşır olduk. Ben bir bilim adamı, akıl insanı olarak bu hayatı anlamlandırmaya çalışıyorum. Onu tanıyor musun, bunu tanıyor musun ülkesi burası. Herkes kendini pek beğenir, pek akıllı bulur. Bizim yaptığımız üniversite sınavı herksin ne kadar akıllı olduğu ile ilgili ciddi bir zeka testi. 5 tane matematik netini yapmayıp Everest’ te beklenti kurmak rasyonel değil. Herkes işini yapsın. Ben bilim adamıyım. Bilim de rasyonel olmak zorunda. Kararı oluşturan şey maksattır. Bizim burada bir sorunumuz var. Ben yılların deneyimiyle maksada yardımcı olmaya çalışıyorum. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ nün de desteğiyle bu çalışmaları yapıyoruz..”

ALİ POYRAZ GÜRSON KİMDİR?

Kırşehir’de dünyaya geldi. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilkokulu İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İlkokulu, ortaokulu ise Karşıyaka Ortaokulu’nda tamamladı. Karşıyaka Fen Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu’nu, müteakiben Topçu ve Füze Okulu’nu bitirdi. Topçu Subayı olarak Gaziantep, Erzurum, Çorlu, Şırnak ve İzmir’de görevlerde bulundu. Karargah görevimi Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterlik İletişim Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda tamamladı. Ordudaki görevinden kendi isteği ile Kıdemli Binbaşı olarak ayrıldı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü tamamlayarak ikinci lisans eğitimini aldı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Orta Doğu ve Asya Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisansımı yaptı. 2004 yılında ise Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini bitirdi.

Ayşegül Kalaycı