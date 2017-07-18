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Savcı Dalaslan’a uğurlama yemeği

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Savcı Dalaslan’a uğurlama yemeği
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan, Kandıra belediye Başkanı Ünal Köken ve ilçe protokolü tarafından düzenlenen yemekli toplantıya uğurlandı.

Kandıra’daki veda yemeği organizasyonuna Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Cumhuriyet Savcısı Ahmet Mesut Uğraş ve diğer davetliler katıldı.

Başsavcı Dalaslan’la çalışmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını ifade eden Kandıra Belediye Başkan Ünal Köken, kendisi ile uyum içinde çalışmış oldukları Dalaslan’a yeni görev yerinde ve hayatın geri kalan bölümünde başarı sağlık huzur ve mutluluk diledi.

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