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Savcılıktan 'hırsızlık' açıklaması

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Savcılıktan 'hırsızlık' açıklaması
Kocaeli Adliye binasında meydana gelen hırsızlık olayının ardından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, "Kocaeli Adalet Sarayı 4. ve 7. İcra Dairelerinde ve yine binamız bünyesinde bulunan Baro Odası içerisinde bugün saat 10:00-10:30 arasında hırsızlık eylemi gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli Baro Levhası'na kayıtlı Avukatlar A.D. ve R.İ.K. ile Avukat Katipleri R.Ç., B.K., B.K.K. isimli mağdur kişilere ait para, kart ve cüzdanları çalınmıştır. Hırsızlık eylemine ilişkin başlatılan soruşturmada, mağdur kişilerin beyanları alınmış, beyanlar doğrultusunda da delil araştırması yapılmıştır. Güvenlik kamera görüntüleri temin edilerek ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir. Hali hazırda kimliği tespit edilemeyen şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Soruşturma süreciyle ilgili gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Kerim YAVUZ

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