SAYFANIN   ADI  “ FASO   FİSO ”…

Sevgili arkadaşlarım bana hep sitem ederler “ Sevcan hiç bizim meraklarımız adına bir şeyler yazmıyorsun” diye.. Vallahi o kadar ilginç merakları var ki.. Dinledikçe hayallere dalıyor insan.. Ve ben gönülleri olsun diye araştırıp yazayım da, hangisinin üzerine yoğunlaşayım bir türlü karar verip nasıl bir yazı yazacağımı kestirememiştim doğrusu.

Geçen gün eski tarihli bir dergide öyle değişik sayfayla karşılaştım ki, inanınız tam onlara hitabeden cinsten.. Kısa bir süre önce kalabalık arkadaş gurubuyla tatlı bir sohbete dalmıştık.. Konu öyle bir yere geldi ki kendimizi “ Batıl inançları ve adet haline gelmiş inanışları” tartışıyorken bulduk.. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu..Kimi arkadaş inandığını, kimisiyse

“ Hadi canım sende " sözcükleriyle konuyla dalga geçişini ifade ediyordu.. Sıkı ve seviyeli bir tartışmaydı yaşanan.. Ama hiç kimsenin ikna olamayacağını gayet iyi görüyorduk..

İşte bu eski dergide, gerçekten halk arasında uygulanan ve merak edilen bir kaç davranış üzerine açıklık getiren bir yazı vardı..Bizimkilerin hoşuna gideceğini tahmin ederek, tüm tasarladığım yazıları beynimden attım ve arkadaşlarımı memnun etmek adına, bu sayfadaki açıklamaları yazmayı kafama koydum.. Sırtımdan ağır bir yük gidecekti adeta.. Haaa, bilgilerin önemli kaynaklardan alınmış olduğunu belirtmek isterim.. Dilerim değerli arkadaşlarımı aydınlatabilirim.. Bakınız bu özel sayfanın adı her şeyden daha ilginç.. “FASO - FİSO"..

Evet, sayfanın adı belirttiğim gibi, Fasa, Fiso.. En azından o gün tartıştığımız inanışlardan ikisine açıklık getirebileceğiz.. Artık bu konuda da karar ve yorum, meraklı arkadaşlarımın ve kıymetli okurlarımın..

* Niçin başımıza kötü bir şey gelmesin diye tahtaya vururuz.??

Çok eski yıllardan bu yana insanlar meşe ağacına ruhani bir değer vermişler..Özellikle yüksekliği ve sağlamlığı bazı güçlere sahip olduğu inancını doğurmuş..Bu inanç aynı yıllarda (M.Ö.2000) Kuzey Amerika yerlilerinde ve Eğe’de Helen Uygarlığında başlamış, yani her iki kültürde meşe ağacına inanmışlar.Bu insanlar meşe ağacına çok fazla yıldırım düştüğünü ve tanrının yıldırımlarla yer yüzüne inip o ağacın üzerine oturduğuna, bir kısmıysa yıldırım tanrısı olduğuna karar vermişler..Kuzey Amerika yerlileri işi daha ileriye götürerek bu ağacın köküne vurarak ileride başlarına gelecek kötülüklerden ve şanssızlıklardan tanrının gücüne sığındıklarını çıkarttılar ortaya..Ortaçağ’da ise Hıristiyan din adamları bu inancı biraz daha güçlendirdiler..Onlara göreyse bu inanışın temelinde Hz. İsa’nın tahta bir çarmıhta öldürülmesi yatıyordu..Ve böylece tahtaya vurmak bir çok kültürde aldı yerini..

Arkadaşlar.. Şimdi size minicik bir tavsiye..Bu devirde her yerde ağaç bulmak zor..Eğer inanıyorsanız en iyisi siz küçük bir tahta parçası taşıyın yanınızda..

Aman ha dikkat, mutlaka Meşe Ağacı olsun..

*Merdiven altından geçmek, neden uğursuzluk sayılır.??

Duvara dayanan bir merdiven, duvar ile arasında bir üçken oluşturur..Bu bir çok kültürde tanrıların kutsal üçgeni olarak bilinir..Mesela piramitlerin kenarları üçgendir ve bir üçgenin içinden geçmek, bir kutsal yere meydan okumak anlamına gelir..Aslında eski Mısırlılar için merdiven iyi şans sembolüydü..Ayrıca merdiven tanrıların katına tırmanmak içinde şekilsel bir sembol olarak görülüyordu..Öyle ki, açılan çoğu antik mezarda ölünün cennete tırmanması için yanına konulan merdivene rastlanmıştır..Ancak bir çok batıl inançta olduğu gibi, Hıristiyanlık alemi bu inancı Hz. İsa’nın ölüm şekline adapte etti..Çarmıha dayalı merdiven kötülüğün, ihanetin ve ölümün sembolü oldu..Zamanla insanlar merdiven altından geçmekle bütün bu kötü geleceklerle karşılaşabileceklerine inandılar..Hatta 17.Yüzyılda İngiltere ve Fransa da suçlular dar ağacına götürülmeden önce merdivenin altından geçiriliyorlardı..Bu arada bir takım kültürler bu uğursuzluğa karşı bazı panzehirler geliştirdiler..Mesela yanlışlıkla veya zorunlulukla bir merdivenin altından geçen kişiler için Romalıların panzehiri, zorunlulukla bir merdivenin altından geçen kişiler için panzehir yumruktu..O kişiler orta, yani en uzun parmaklarını gerip diğer parmaklarını yumruk gibi yaparlar ve geçtikten sonra merdivene doğru sallardı.. Sonraları Amerikalılar bu hareketi küfür veya hakaret yerine kullanmaya başladılar..Aynı zamanda bizde de bolca yaygınlaşan sakıncalı el hareketinin temeli budur işte..

Evet canım arkadaşlarım.. O gün tartıştıklarınızdan sadece ikisinin tarihçesi ve içeriği bu.. Okuyunuz ve batıllığına siz karar veriniz.. Size söz veriyorum.. Zaman içinde daha değişiklerine de rastlarsam, hemen yazacağım sizlere..Yinede siz yeni sözler bulmaya devam edin..

Ardından tartışalım..

Doğrusu heyecanlı oluyor.. Nasılsa “ FASA FİSO…