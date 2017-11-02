Saygısızlık yapan şoföre cezası verildi

Özel halk otobüsü şoförünün yolcusuna yaptığı kötü davranış ihbarını alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 gün çalışmamasına ve 3 gün süre ile aracın trafiğe men dilmesine karar verdi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinin dikkate alındığı kararla, Büyükşehir Belediyesi yönetmeliği ve Meclis kararına göre verildi.

DENETİM VE EĞİTİMLER YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ndeki gerek belediye gerekse özel halk otobüslerine yönelik denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerin yanı sıra şoförlere yönelik her türlü eğitimi de sunan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve konforlu yolculuk yapmasını sağlıyor. Araç içindeki kameralar aracılığı ile de oluşabilecek olumsuzlukları anında kayıt altına alarak gerekli uygulamaları yapan Büyükşehir ekipleri, önceki gün ulusal ve yerel medyaya da yansıyan özel halk otobüsü şoförünün yolcusuna karşı yaptığı olumsuz davranışa hemen gerekli müdahalede bulundu.

ARAÇ 3 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

41 J 0292 plakalı araç şoförünün akşam saat 23.20 sıralarında yolcusuna yaptığı kötü muamelesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetmeliğinin 13-A maddesinden zabıta varakası düzenlendi. Buna göre 2008/74 meclis kararına istinaden 3 gün süreyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs garajına çekilerek trafikten men edildi. Araç şoförüne de 30 gün çalışmama cezası verildi.