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Sayı artıyor! 420 kişi 15 bin 120 yıl

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Sayı artıyor! 420 kişi 15 bin 120 yıl
KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce toplam 583 sanık hakkında 7 dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu defa 420 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi. Sanıkların 36'şar yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2010'daki KPSS  sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı  ayrı iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderildi.  Edinilen bilgiye göre, KPSS'ye ilişkin daha önce toplam 583 sanıklı 7  ayrı dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu defa her şüpheli hakkında ayrı  iddianame düzenledi.Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde  şüphelilere, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme  dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi.

İddianameler, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu mahkeme,  KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 ayrı davada 583 sanığı yargılıyordu.  Son gönderilen iddianamelerin tamamının kabulü halinde 2010 KPSS ile bağlantılı iddianame sayısı 427, şüpheli sayısı ise bin 3'e yükselecek. Şüpheliler de 14 yıl  9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İddianamelerde, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce  hazırlanan iddianameler anımsatılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS,  2012, 2013 ve 2014'teki ALES ve 2013'teki YDS sorularının, FETÖ mensuplarınca ele  geçirildiğine yer verildi.

Sınav sorularının kamu tarafından hazırlanan, kamu kurumunun tüzel  kişiliğine ait ve muhatapları için menfaat niteliğinde kamu malı sayıldığı  belirtilen iddianamede, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması,  kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı ifade  edildi.

 Soruları sınavdan önce örgütlü olarak elde eden adayların kamuya ait  malı kamuyu aldatarak ve haksız şekilde edinerek kullandıkları ve haksız başarı  elde ettikleri kaydedilen iddianamede, bunun sonucunda ÖSYM'nin 9 milyon 111 bin  138 lira 13 kuruş zarara uğradığı bildirildi.  KPSS soruşturmaları kapsamında daha önce hazırlanan bilirkişi  raporunun anımsatıldığı iddianamede, iptal edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri  Testi'nin tekrar sınavına giren 2 bin 52 adaydan 35'inin puanlarını artırdığına,  18'inin aynı puanları aldığına, bin 999'unun ise puanlarını düşürdüğüne işaret  edildi.

 Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların  yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede,  bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka  etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların  sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili  olduğu belirtildi. İddianamelerde, bazı şüphelilerde FETÖ mensuplarının şifreli  haberleşme programı ByLock bulunduğu ifade edildi.

 Bir kısım şüphelinin ise "Bank Asyayı kurtarma operasyonu" olarak da  bilinen dönemde, buradaki mevduatlarında artış olduğu kaydedildi.

10 OPERASYON DÜZENLENDİ 

 KPSS'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında ilki 23 Mart 2015'te olmak  üzere bugüne kadar 10 operasyon düzenlendi.Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te  açmıştı. İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara  Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman  Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla  gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da  ulaşıldığı belirtilmişti. KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı  suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde  görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti. KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada  3 sanık, geçen ay açılan yedinci davada da 102'si asker eşi 105 sanık bulunuyor.

 KPSS P10 puan türündeki yaklaşık 3 bin şüphelinin 488'inin asker ve  asker eşi, 96'sının polis ve polis eşi olduğu belirlenmişti. FETÖ'nün darbe  girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikaste giden  askerlerden 7'sinin eşinin 2010 KPSS'nin şüphelileri arasında yer aldığı tespit  edilmişti. Yine, darbecilerin "sıkıyönetim direktifi" ekinde yer alan atama  listesinde sözde "Ankara sıkıyönetim askeri savcısı" olarak atanan Mehmet Oğuz  Akkuş'un eşi ile darbe girişimine etkin katılan askerlerin bağlı oldukları örgüt  "abi"leri de şüpheliler arasında bulunuyor. P3 puan türündeki yaklaşık 10 bin şüphelinin de 413'ünün asker ve  asker eşi, 347'sinin polis ve polis eşi, 60'ının hakim ve savcı, 42'sinin hakim  ve savcı eşi, 74'ünün kaymakam, 7'sinin kaymakam eşi olduğu tespit edilmişti. KPSS'de usulsüzlük yaptığı tespit edilen ve FETÖ'nün "Mahrem İmamı"  olduğu belirlenen bir şüpheli ifadesinde, "2010  KPSS'de yapılan usulsüzlüklerin  çıkış noktası, 'Mahrem Hizmetler' olarak adlandırılan askeri ve bürokratik  kurumlardan sorumlu abiler ve imamların cemaat kurumları dışında meslek sahibi  olmalarının sağlanması ile birlikte askeriyedeki ve bürokrasideki cemaatçilerin  eşlerinin meslek sahibi olmasının sağlanmasıdır." demişti.

SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ 

KPSS soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Yücel Erkman, dün  yayımlanan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yeni iş bölümüyle Genel Soruşturma  Bürosu'nda görevlendirildi. Erkman, 2010 KPSS'deki usulsüzlük soruşturmasının  yanı sıra üniversite giriş sınavları, askeri lise sınavları, hakimlik, polis  akademisi, astsubaylık, kurmaylık, komiser yardımcılığı, polis meslek yüksek  okulu, KPDS, ALES ve TİB sınavı gibi ÖSYM'nin ve bazı kurumların yaptığı  sınavlara ilişkin soruşturmaları da yürütüyordu.

AA
 

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