Sayı önemli değil; mühim olan kalite

Kocaeli’nin nüfusu, hiçbir ölçüye uymayacak biçimde, gelecek açısından çok riskli bir oranda hızla artıyor. 2016 yılı sonu itibariyle 1.8 milyonu aştık. Bunların içine kayıt dışı Suriyelileri falan da koyun, 2 milyonu bulur.

Yeni Anayasa’nın kabul edilip, yürürlüğe girmesiyle birlikte TBMM’deki milletvekili sayası da 550’den 600’e çıkacak. Hem nüfusumuzun hızla artması, hem milletvekili sayısının artmasıyla, yapılacak ilk genel seçimlerde Kocaeli’den çıkacak milletvekili sayısı da 13’e yükselecek.

Halen ilimizin 11 milletvekili var. Eminim bu kent halkının çok büyük bölümü, 11 milletvekilinin 5’inin ismini sayamaz. Çünkü, tanınmıyorlar, bilinmiyorlar. Çoğu halktan kopuk. Kusura bakmasınlar ama, pek işe de yaramıyorlar.

Ben bu şehrin bir hemşerisi olarak 13 tane sıradan milletvekilimiz olacağına, vurduğu yerden ses getirecek, bu şehrin menfaatlerini sonuna kadar savunacak 3 tane milletvekilimizin bulunmasını tercih ederdim.

Yeni Anayasa kabul edilir, partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirse, zaten 600 milletvekilinin pek fazlı kıymet-i harbiyesi de olmayacak. Cumhurbaşkanı, Bakanları Meclis dışından seçebilecek. Mevcut düzende en azından iktidar milletvekillerinin, kendi grupları içinden çıkan Bakanlar üzerinde bir miktar etkisi var. Çünkü meclis, gensoru ile bakan düşürebiliyor. Devlet bürokrasisi, en azından iktidar partili milletvekillerinden çekiniyor.

Yeni sisteme geçildiğinde, milletvekillerini ne Bakan ipleyecek, ne bürokrat korkacak. 13 değil, 33 milletvekiliniz olsa ne fayda?..

…………….

Geçmişte bu kent çok önemli milletvekilleri çıkarttı. Turan Güneş vardı. Nihat Erim vardı. Kazım Dinç unutulabilir mi?.. Sefer Ekşi belki sıradan bir milletvekili olarak görünürdü. Ama istediği an Başbakan’a ulaşabilen, her şeye gücü yeten, istediği bürokratı istediği göreve atayabilen bir siyasi güce sahipti. Kemal Köse, İbrahim Akdoğan gibi milletvekilleri, her an kent insanının içinde olan, vatandaşlara hangi siyasi görüşten olduklarını sormadan yardımcı olan, vatandaşın derdi ile dertlenen isimlerdi.

Yakın dönemde bir Osman Pepe gerçekten güçlü, verdiği sözü yerine getiren bir siyasetçi ve milletvekili olarak iz bıraktı. Benim için hala Nihat Ergün çok değerlidir.

Günümüzde Kocaeli’yi Meclis’te temsil eden milletvekillerini bir düşünün. Fikri Işık’ı bir kenara koyun. Diğer 10 milletvekilinin siyasi gücünden, etkisinden, hatta hatta üstlendikleri bu göreve layık olduklarından söz edebilir misiniz?...

………….

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte, barajları kalkmış bir seçim sistemi, bütün partilerin adaylarının o partinin tüm üyelerinin katıldığı ön seçimle belirlendiği dar bölgeli seçim sistemi getirilirse, o zaman milletvekillerinin saygınlığı olabilir. Ama bu mevcut sistem sürecek, milletvekili adaylarının listesini parti genel merkezleri yapacaksa, Cumhurbaşkanlığı modelinde Meclis’te yer alan 600 milletvekilinin ne gücü, ne saygınlığı olacaktır.

Sokakta vatandaşın başını çevirip bakmadığı, odasına girdiğinde bürokratın ayağa kalkıp, önünü iliklemediği, yüksek maaş alan, milletin kesesinden bol bol sağa sola cep telefonu mesajı gönderen 600 tane insan. 13’ü buradan olmuş, 33’ü buradan olmuş ne fark eder.

Bizim şehrimiz sağlam milletvekilleri seçmek zorundadır. Bu şehirde milletvekili aday listeleri yapılırken, Karadenizli kontenjanı var, doğulu kontenjanı, Erzurumlu kontenjanı, Gürcü kontenjanı, Muhacır kontenjanı, Roman kontenjanı, pazarcı, minibüsçü, fırıncı kontenjanı falan var. Hatta eskiden “FETÖ kontenjanı” bile vardı. Ama İzmitli, Kocaelili kontenjanı yok. Biz bu şehri seven, bu şehri yaşayan, bu şehrin ve bu şehir insanlarının menfaatlerinin kollanması gerektiğinde yumruğunu herkesin önünde masaya vurabilecek türden vekiller bulmalıyız. Kendi oy kullandığı sandıkta bile partisini geriye düşürmüş milletvekilinden bu şehre, Türkiye’ye siyasete ne fayda gelir?

Birileri, ilimizin milletvekili sayısı 11’den 13’e çıktı diye seviniyor. Sayının artmasının hiçbir önemi yok. Niteliğin artması lazım. Aksi halde, nüfus bu kadar hızlı artarken, kentin sorunları bu kadar hızla büyürken, halkın tanımadığı, bilmediği, beğenmeden ve istemeden seçtiği; üstelik kendilerini bu halka karşı sorumlu hissetmeyen milletvekilleri ile biz sıkıntılarımızdan kurtulamayız.

Sarıbay: “Sirmen’i karşılamak isteyen parti önüne gelsin“



25 Haziran’da İzgaz davası hükümlüsü olarak cezaevine konulan Sefa Sirmen, yarın akşam saatlerinde cezasını tamamlayıp, cezaevinden çıkacak.

CHP İzmit İlçe Örgütü, cezaevi çıkışında Sirmen’e karşılamak için bir program düzenledi. Yarın akşamüstü CHP İzmit ilçe binası önünden 10 kadar araç kaldırılacak. Saat 17.00 sıralarında Kandıra yolu üzerindeki T Tipi Cezaevinden çıkışında Sirmen karşılanacak, İzmit’e gelinecek. CHP İzmit ilçe binası önünde lokma dökülecek, ikram edilecek.

İzmit Sefa Sirmen’i özledi. Başkasını bilmem ama, şahsen ben çok özledim. O’na çok büyük haksızlık yapıldığına inananlardanım. Sirmen artık siyaseten hiçbir göreve aday, talip olamaz. Ama o bizim ağabeyimiz, dostumuz olarak ve bu şehre en çok hizmet etmiş, en saygın insanlardan biri olarak aramızda yaşayacak.

Kuşkusuz Sirmen de İzmit’i, bizi özlemiştir. Hasret bu akşam bitecek. Ancak karşılama ve kucaklaşma işlerini de çok fazla abartmamak gerekiyor. Böyle bir abartı Sirmen‘e de zarar verebilir. Geçen gün İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşüyordum. Sirmen için ne yapacaklarını sordum. Sarıbay, “Ben cezaevi önünde sakin şekilde karşılanmasından, biran önce İzmit’e getirilmesinden yanayım” dedi. Eğer “Hadi gelin Sirmen’i çıkışta karşılayalım” desek, kuşkusuz binlerce insan cezaevi önüne yığılacaktır. Ama buna gerek var mı diye de düşünmek lazım. CHP İl Başkanı Sarıbay da karşılamanın, kucaklaşmanın parti il ve ilçe binası önünde olmasından yana. “Sirmen’i sevenler bence cezaevi önüne değil, akşam saat 17.00 sıralarında parti binalarının önünde toplansınlar. Cezaevi çıkışında mutlaka parti binasına gelecek. Evine buradan uğurlayacağız. Cezaevi dönüşünde uzun konvoylar yapılmasını, bu işin gösteriye dönüştürülmesini ben pek uygun bulmuyorum. Ama parti binası önünde Sirmen’in İzmit’le kucaklaşmasını sağlayabiliriz” dedi.

Sarıbay’ın bu yaklaşımını haklı buluyorum. Cezaevi çıkışında aile fertlerinin, çok yakınlarının karşılaması, o bölgede fazla oyalanılmadan İzmit’e gelinmesi, kucaklaşmanın İzmit’e bırakılması daha şık olabilir.