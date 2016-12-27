Sayımer: “Siber zorbalık, çocukları hedef alıyor”

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdil Sayımer yeni medya okuryazarlığı ve siber zorbalık ile ilgili bilgiler verdi.

Miray Gülova ve Çağdaş Dandan’ın sunduğu Radyo K.İ.’nin haber aktüel programı Güne Bakış’a konuk olan İdil Sayımer, “Yeni medya, geleneksel medya bakış açısının üstüne gelmiş bir yöntem, geleneksel medyaya göre daha eleştirel bir bakışı kapsıyor” dedi.

Prof. Dr. İdil Sayımer yeni medya okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı arasındaki farka değinerek, “Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte bu iki kavram arasında farklar oluşmaya başladı. Yeni medya okuryazarlığı bilişim teknolojilerinin de kullanımıyla insanlar arası karşılıklı iletişimi doğurdu. Örneğin, blogger olmak, sosyal medya hesapları kullanmak, youtube videoları paylaşmak gibi internet üzerinden içerik üretilerek karşılıklı iletişim sağlanıyor” dedi.

Siber zorbalık ile ilgili de konuşan İdil Sayımer, “Fotoğraf çekip sosyal medyada habersiz bir şekilde paylaşmak bile siber zorbalığa girer. Siber zorbalık, medya gelişimine savunmasız kişileri özellikle de çocukları hedef alıyor. Türkiye’de yaygın olan siber zorbalık, anonim kimlikler arkasından insanların içindeki öfke ve kini yaymak amaçlı kullanılıyor” ifadelerini kullandı. Sayımer, yeni medya ortamının en büyük risklerinden biri olan siber zorbalığı azaltmak için okullarda bu konuda eğitim verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. İdil Sayımer, sosyal medyada paylaşılan her içeriğin kişinin hakkında bilgi oluşturduğunu kaydederken, medya bağımlılığı konusunda kişilerin, özellikle de çocukların dikkat olması gerektiğini sözlerine ekledi.

