SAYIN TAYYİP ERDOĞAN’I ŞUURSUZCA SEVMEK KALICI DEĞİLDİR

Şuursuz sevgi, kalıcılığı olmayan, çabuk unutulan, içinde vefa duygusu barındırmayan, günü kurtarmaya yönelik geçici bir sevgidir. Şuursuz muhalefette, ileriyi görmeyen, yol göstericiliği olmayan, etrafı aydınlatmayan, gazı bitmiş, camları kırılmış, şeklen elde tutulan kırık dökük bir fenere benzer.

Şuursuz sevgi ile şuursuz muhalefet aynı kapıya çıkar. Bu şekilde ki bir sevgiye ve muhalefet anlayışına sahip olanlar, hem kendi ferasetlerini, hem de sevdikleri ve muhalefet ettikleri insanların, liderlerin, önderlerin ferasetlerini perdelemiş olurlar.

Kalıcı bir sevgiyi sahip olmak için geçici olan şuursuz sevgiden kurtulmaya, yol gösterici bir muhalefete sahip olmak için de, aydınlatıcı ve yapıcı olmayan muhalefeti terk etmekten geçtiğini bilmeliyiz ve ona göre sevgimizi ve muhalefetimizi şekillendirmeliyiz.

Şuursuz bir şekilde Tayyip Erdoğan’ı ve diğer siyasi liderleri, cemaat ve tarikat önderlerini sevenler, basit dünyeviliklerin tutsakları olduklarından liderlerinin hata ve kusurlarını göremezler. Şuursuzca bağlı oldukları ve sevdikleri lider ve önderlerin yaptıkları hata ve kusurlarında hikmet ararlar, savunmak için bin dereden su getirmeye çalışırlar. Bu hal bir nevi mankurtluktur.

Kalıcı olan şuurlu sevgiye sahip olan kişiler, lider ve önderlerinin kusur ve hatalarını gördüklerinde, bu kusur ve hataların sadece liderlerine değil yönettikleri topluma ve İslam ümmetine zarar vereceğini düşünürler. Hal ve durum böyle olunca, şuurlu bir sevgiyle liderlerine ve önderlerine bağlı olanlar, öncelikle Yüce Allah’ın rızasını gözeterek, İslam kardeşliği anlayışıyla, usul ve üslup dairesi içinde kalarak, münasip bir şekilde uyarma, aydınlatma görevini yapmaktan çekinmezler. Şuurlu sevgi karşılıklı olunca, liderler ve önderler yönettikleri toplumla kenetlenmiş tuğlalar gibi kaynaşırlar.

Liderler ve önderler, Kur’an ve sünnete uygun olmayan malayani konuşmalardan şiddetle sakınmalıdırlar. Kişi ve kurumların şahsi menfaatlerine yönelik işlere asla müsaade etmemelidirler. Yönettikleri toplumun ve İslam ümmetin umum menfaatlerine aykırı olacak, siyasi, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda sarf edecekleri sözlerden ve fiili eylemlerden uzak durmalıdırlar.



Liderler ve önderle az ve öz konuşarak çok iş yapmalıdırlar. Halkın her kesimini çok dinlemelidirler. Hak ile batılı ayıracak bir ferasete sahip olmalıdırlar. Dünyada ne olup bittiğini çok iyi analız ederek eldeki tüm imkânları seferber ederek, gerekli tedbirleri aldıktan sonra, Yüce Allah’a tevekkül ederek neticeye razı olacak bir şuura sahip olmalıdırlar.

Liderlerini ve önderlerini sevenler, karşılıklı olarak pazarlıksız bir imana, meşru olan her türlü ilme ve ihlâsa sahip olmalıdırlar. İbadetlerinde tembellik yapmamalıdırlar. Gizli açık yapılan her işi Yüce Allah’ın gördüğünü, haberdar olduğunu bilerek, Yüce Mevla’dan sakınmalıdırlar. Irk dil, mezhep, meşrep, cemaat, parti, tarikat gibi hususları ön plana çıkarmak suretiyle, tefrikaya düşmekten sakınarak, ümmet ittifakı bilinciyle düşmana karşı kuvvetlerimizi birleştirmenin gayreti içinde olmalıdırlar.

Liderler, önderler ve onları sevenler, birbirlerine karşı tevazuyu ve güzel ahlakı elden bırakmamalıdırlar. Her türlü cimrilikten sakınmak için, cömertçe infak etmeyi teşvik etmelidirler. Milletimizi ve İslam ümmetini ilgilendiren iç ve dış siyasi sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel ve askeri işlerin sağlıklı yürümesi için istişareye önem verilmelidir. İstişare edilecek konular halkında bilgisine başvurulmalıdır. Tüm halkımız, liderlerimiz ve önderlerimiz kibirden, hasetten, cimrilikten, yalandan, gıybetten, iftiradan, dedikodulardan ve aklınıza gelen gelmeyen kötü hasletlerden uzak durmak şartıyla bir birimizi sevmeliyiz.

Rahmetli Erbakan hocamız bir sohbetinde şöyle diyordu: “Nefsini terbiye etmeyen lider, önder ve toplumlar, şeytanı güçlerin oyuncağı olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Müslümanlar şu hususu çok iyi kavramalıdır. İslamsız bir dünyada barış ve huzur olmayacağı gibi, İslamsız bir hayatın sonu cennet değil cehennem olacağını bilerek hareket etmelidirler.

Müslümanım demek yetmez, Yüce Allah’ın emrettiklerini şuurlu bir şekilde yerine getirmeliyiz, yasakladıklarından şiddetle kaçınmalıyız. Ülkemizde ve İslam dünyasında huzur ve barış istiyorsak ki istiyoruz, hiç vakit geçirmeden, şu üç şeyi yapmalıyız. Şuurlu bir şekilde İslam dinini iman olarak kalbimize çivi gibi çakmalıyız. İslam dinini beynimize yerleştirerek tefekkür etmeliyiz. İslam dininin cihad anlayışını bedenimizin her hücresine şuurlu bir şekilde nakşetmeliyiz. Şuurlu bir müslüman, beşer kuvvetini değil Hakkı üstün tutar. Materyalizme değil maneviyata önem verir, nefsine esir olmaz, nefsini esir alır.”

Muhterem cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilatlarına ve milletimize seslenirken “ Hesabi değil hasbi olunuz.” İfadeleriyle rahmetli Erbakan hocamızdan naklettiğimiz İslam dininin değişmez esaslarına uymaya davet ediyordu. Bu daveti içselleştirerek anlamayanlar., Sayın Erdoğan’ın kalıcı olan şuurlu bir sevgiyle sevmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim.

Önümüzde ki günlerin içinde ne gibi hayır ve şer işlerin saklandığını Yüce Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Ancak görünen bazı olayların nelere işaret ettiklerini feraset ehli insanlar kestirebilir. Bugün İslam dünyasında meydana gelen olayların ana gayesi, Güney sınırımızda Nil nehrinden Fırat nehri arasındaki toprakları Siyonist İsrail devletinin kontrolüne vermek suretiyle İslam dünyasının ağabeyisi konumunda olan Türkiye cumhuriyeti devletini rahatsız ederek İslam dünyasından kopararak, bölgenin güçlü devlet olmasını engellemektir.

Özetleyerek yazmaya çalıştığım bu planın gerçekleşmesi için ülkemizi ve İslam dünyasını siyasi ve ekonomik krizlerle ve terör olaylarıyla zayıflatarak, İslam ümmetinin birliğine darbe vurmak için binlerce ihanetler yaptıklarını en iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır. Şer güçlerin hain planlarını bozma planları yapan Erdoğan’ı şer güçlerin sevmemelerini anlamakta hiç zorlanmadığım halde, bazı vatandaşlarımız, birde müslüman olduklarını ağızlarından düşürmeyen bazı yazarçizer takımı ve siyasilerin Erdoğan’a fütursuzca muhalefet etmelerini anlamakta zorlanıyorum.

Sayın cumhurbaşkanım! Sizlere ve ülkemize dolayısıyla milletimize yardımcı olmak için, her ilde siyasi ve ekonomik beklentisi olmayan hasbi insanların sesini duymalısınız. Gündem çok hızlı değiştiği için, her meseleye yetişmeniz mümkün olmazsa da, ülkenin selameti için hasbi insanları tespit ederek onlarla bir araya gelmenizde fayda vardır. Üzülerek ifade edelim ki, etrafınız İstanbul surları gibi kuşatıldığından, hasbi insanlar size ulaşamıyorlar. Bu kuşatmayı sizden başkası yaramaz. Hasbi insanların yazdıkları ve raporladıkları size ulaştırılmıyor. Danışmanlarınızın bir kısmı ve diğer görevlilerden bazıları veya hepsi birer sur olmuş, halkın ve hasbi insanların fikir ve düşünceleri sizlere ulaşmasına engel olmaktadırlar.