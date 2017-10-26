SAYIN VALİMİZ HÜSEYİN AKSOY’UN EŞİ HÜLYA AKSOY HIZLI BAŞLADI

Kocaeli valiler yönünden çok hareketli bir il.. Sıkça değişir.. Yani eskisi gider, yenisi gelir.. Bizlerde onları kısada olsa bağrımıza basar, sever, bizden birisi olarak en taze anı dağarcığımıza ekleriz.. İşte bundan beş ay önce ilimize yeni bir vali atandı.. Hem de genç ve dinamik bir vali.. Sayın Hüseyin Aksoy.. Daha tanışmadık kendileriyle.. Yaz dönüşü biraz geç olduğu için katıldığı bazı programlarda da bulunamadık.. Biliyoruz, ilimizin en yoğun çalışmalarını analiz etmeye odaklandığı şu günlerde de çok zor olacak ama, eğer kabul ederse kısa bir hoş geldin ziyaretinde bulunmak nezakettendir.. Tamam, il valileri en üst bürokratımız olması sıfatıyla yükü oldukça ağır.. Gerçekten çok ağır.. İl içinde toplumun her kesiminin ağzı dili ve sesi olan STK (sivil toplum kuruluşları) lar sa kendilerine karınca kararınca destek olma gücüne sahip en önemli kuruluşlardır..Ben yirmi üç senedir görüntülüsü ve yazılısıyla içinde bulunduğum basın hayatımdan çok, dernekçilik yanımla valilerimizle çalışma paylaşımında bulunmuşumdur.. Eğer STK ların gücüne inanan ve desteğini kabul eden bir Mülki amir ise halkın temsilcileriyle bütünleşmeyi çok akılcı bulur ve o sıcaklığı oluşturur.. İşte bu yılların verdiği tecrübelerden naçizane bir biçimde sizlere örnekler verirken esas güzel olana değinme zamanı geldi diyorum ve geçte olsa Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy Beyefendiye bir kez daha “ hoş geldiniz ve çalışmalarınızda başarılar dilerim “ demek istiyorum..

Ben Pazartesi günü çok faydalı olacağına inandığım bir toplantıya davet edildim.. Davetin ev sahibesi Sayın İl Valimizin eşleri Sn. Hülya AKSOY hanımefendiydi.. Bizleri yani STK üyelerini, çeşitli siyasi partilerde yer alan kadınları, basın mensubu arkadaşları ve daha çeşitli kurum ve kuruluşlardan davetli kadınları Kocaeli Valiliğinin toplantı salonundaki aktiviteye davet etmişti.. Anlayacağınız o güzelim yeni binanın toplantı salonu cıvıl cıvıl kadın sesleriyle dolmuştu.. Orada bulunmamızın esas nedeni son derce faydalı bir projenin tanıtımıydı..Projenin adı “KOCAELİ KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROJESİ”.. Bu proje Valiliğimizin himayesinde, Sayın Hülya Aksoy hanımefendi Koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecekmiş..Hesaplamaya göre ilimizdeki 15 – 69 yaş arası toplam 652.982 kadına, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında eğitim verilerek farkındalık oluşturulması hedeflenmiş olduğunu öğrendik..Verilen bilgiye göre Hülya hanım bu projeyi daha önce yine kendi koordinatörlüğünde Muğla, Mersin, Samsun ve Diyarbakır’da başarı ile uygulamış sonucunda bir milyon üzerinde kadınımıza ulaşılmıştır.. Bu iç açıcı bilgilendirme tüm kadınların hoşuna giderek, oldukça dikkatlerini çekmeyi başarmış, hatta heyecanlandırmıştı.. Açıklamalar bittikten, özel videolar seyredildikten sonra toplantının sona erme zamanı gelip çattığında saat öğlen vaktini bayağı geçmişti.. Buna rağmen kadınların geçen zaman umurunda olmayıp, İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi Kadın doktoru soru yağmuruna tutmaları ne derece ilgilendiklerinin bir ispatıydı bence..Valimizin eşleri Hülya Hanımefendiye teşekkürlerimizi ve başarı dileklerimizi ileterek vedalaşmak için yanına gittiğimizde yakından görme imkanı buldum.. Karşımda kendinden emin, kararlı, şık, yüzünde tebessümlerle misafirlerini yolcu eden, öncü genç bir kadın duruyordu..

Bunca yıllık insan okuma deneyimime soracak olursanız, Hülya hanım bizim ilimizde de bu projeyi başarıyla yürütecektir.. Evet.. Gördüğüm profil böyle söylüyordu..

Sevgili okurlar işin en güzel yanı ve benim de çok hoşuma giden ne biliyor musunuz.? İl valisi olan kişinin eşinin mutlaka sosyal projeler içinde olmasıdır..İnanıyorum ki tarafsızlık ve genel bütünlük içinde sürecek olan bu çalışmalar tüm kadınları heyecanlandıracak ve bu sosyal projelerde katkı sağlama yarışına itecektir.. İlimizin böyle bir sinerji ve sıcaklığa büyük ihtiyacı vardır.. Bize ümit aşıladınız Sayın hanımefendi.. Ve arzu ettiğinizce basın-medya veya dernek üyelerimizle her zaman yanınızdayız.. Size ve eşinize sonsuz başarılar dileriz.. Tekrar “ Hoş Geldiniz “..

