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Sevcan TAMER

Sevcan TAMER

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SAYIN VALİMİZ HÜSEYİN AKSOY’UN EŞİ HÜLYA AKSOY HIZLI BAŞLADI

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Kocaeli  valiler  yönünden  çok  hareketli  bir  il.. Sıkça  değişir.. Yani  eskisi  gider,  yenisi  gelir.. Bizlerde  onları  kısada  olsa  bağrımıza  basar,  sever,   bizden  birisi  olarak   en  taze  anı  dağarcığımıza   ekleriz.. İşte  bundan  beş  ay  önce  ilimize  yeni  bir  vali  atandı.. Hem de  genç  ve  dinamik  bir  vali.. Sayın  Hüseyin  Aksoy.. Daha  tanışmadık  kendileriyle.. Yaz  dönüşü  biraz  geç  olduğu  için   katıldığı  bazı  programlarda  da   bulunamadık.. Biliyoruz,  ilimizin  en  yoğun  çalışmalarını   analiz  etmeye  odaklandığı  şu  günlerde de  çok  zor  olacak  ama,  eğer  kabul  ederse  kısa  bir  hoş  geldin  ziyaretinde  bulunmak  nezakettendir.. Tamam,   il  valileri  en  üst  bürokratımız  olması  sıfatıyla   yükü  oldukça  ağır.. Gerçekten   çok  ağır.. İl  içinde  toplumun  her  kesiminin  ağzı  dili  ve  sesi  olan  STK  (sivil  toplum  kuruluşları)  lar sa  kendilerine  karınca  kararınca  destek  olma  gücüne  sahip   en  önemli  kuruluşlardır..Ben  yirmi  üç  senedir   görüntülüsü  ve  yazılısıyla   içinde  bulunduğum  basın  hayatımdan  çok,  dernekçilik  yanımla  valilerimizle   çalışma  paylaşımında bulunmuşumdur..   Eğer  STK  ların   gücüne  inanan  ve  desteğini  kabul  eden  bir  Mülki amir  ise  halkın  temsilcileriyle  bütünleşmeyi  çok  akılcı  bulur  ve  o  sıcaklığı  oluşturur.. İşte  bu  yılların  verdiği  tecrübelerden   naçizane  bir  biçimde  sizlere  örnekler  verirken  esas  güzel  olana  değinme  zamanı   geldi  diyorum  ve  geçte  olsa  Sayın  Valimiz   Hüseyin  Aksoy  Beyefendiye  bir  kez  daha “ hoş  geldiniz  ve  çalışmalarınızda  başarılar  dilerim “ demek  istiyorum..
  Ben  Pazartesi  günü  çok  faydalı  olacağına  inandığım  bir  toplantıya  davet  edildim.. Davetin  ev  sahibesi  Sayın  İl  Valimizin  eşleri  Sn.  Hülya  AKSOY  hanımefendiydi.. Bizleri  yani  STK  üyelerini,  çeşitli  siyasi  partilerde  yer  alan  kadınları,  basın  mensubu  arkadaşları  ve  daha  çeşitli  kurum  ve  kuruluşlardan   davetli  kadınları  Kocaeli  Valiliğinin  toplantı  salonundaki  aktiviteye  davet  etmişti.. Anlayacağınız  o  güzelim  yeni  binanın  toplantı  salonu  cıvıl  cıvıl  kadın  sesleriyle  dolmuştu.. Orada  bulunmamızın  esas  nedeni  son  derce  faydalı  bir  projenin  tanıtımıydı..Projenin  adı  “KOCAELİ  KADIN  SAĞLIĞI  EĞİTİM  PROJESİ”..  Bu  proje  Valiliğimizin  himayesinde,  Sayın  Hülya  Aksoy  hanımefendi  Koordinatörlüğünde, İl  Sağlık  Müdürlüğü  tarafından  yürütülecekmiş..Hesaplamaya  göre  ilimizdeki  15 – 69  yaş  arası  toplam 652.982  kadına,  meme  kanseri, rahim  ağzı  kanseri,  kalın  bağırsak  kanserleri,  kadın  üreme  sağlığı, cinsel  yolla  bulaşan  hastalıklar,  normal  doğum  ve  anne  sütü, menopoz, sağlıklı  beslenme,  fiziksel  aktivitenin  önemi, obeziteden  korunma   ve diyabet, organ  bağışının  önemi, kadına  yönelik  şiddet,  sigara  ve  uyuşturucu  bağımlılığının  zararları  konularında  eğitim  verilerek  farkındalık  oluşturulması  hedeflenmiş  olduğunu  öğrendik..Verilen  bilgiye  göre  Hülya  hanım  bu  projeyi  daha  önce  yine  kendi  koordinatörlüğünde   Muğla, Mersin, Samsun  ve  Diyarbakır’da başarı  ile   uygulamış  sonucunda  bir  milyon  üzerinde  kadınımıza  ulaşılmıştır.. Bu  iç  açıcı  bilgilendirme  tüm  kadınların  hoşuna  giderek,  oldukça  dikkatlerini  çekmeyi  başarmış,  hatta  heyecanlandırmıştı..  Açıklamalar  bittikten,  özel  videolar  seyredildikten  sonra  toplantının  sona  erme  zamanı    gelip  çattığında   saat  öğlen   vaktini  bayağı   geçmişti.. Buna  rağmen  kadınların  geçen  zaman  umurunda  olmayıp,  İl  Sağlık  Müdürlüğü  Yetkilisi  Kadın  doktoru  soru  yağmuruna  tutmaları  ne  derece  ilgilendiklerinin  bir  ispatıydı  bence..Valimizin  eşleri  Hülya  Hanımefendiye  teşekkürlerimizi  ve  başarı  dileklerimizi  ileterek  vedalaşmak  için  yanına  gittiğimizde  yakından   görme   imkanı  buldum.. Karşımda  kendinden  emin,  kararlı,  şık,  yüzünde  tebessümlerle  misafirlerini  yolcu  eden,  öncü   genç  bir  kadın  duruyordu..
Bunca  yıllık  insan  okuma  deneyimime  soracak  olursanız,  Hülya  hanım  bizim  ilimizde de  bu  projeyi  başarıyla  yürütecektir.. Evet.. Gördüğüm  profil  böyle  söylüyordu..
  Sevgili  okurlar  işin  en  güzel  yanı  ve  benim de  çok  hoşuma  giden  ne  biliyor musunuz.?   İl  valisi  olan  kişinin  eşinin  mutlaka  sosyal  projeler  içinde  olmasıdır..İnanıyorum ki tarafsızlık  ve  genel  bütünlük  içinde  sürecek  olan  bu  çalışmalar  tüm  kadınları  heyecanlandıracak   ve  bu  sosyal  projelerde  katkı  sağlama  yarışına   itecektir.. İlimizin  böyle  bir  sinerji  ve  sıcaklığa  büyük  ihtiyacı  vardır.. Bize  ümit  aşıladınız  Sayın  hanımefendi.. Ve  arzu  ettiğinizce  basın-medya  veya   dernek  üyelerimizle  her zaman  yanınızdayız.. Size  ve  eşinize  sonsuz  başarılar  dileriz.. Tekrar “ Hoş  Geldiniz “..        
 

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