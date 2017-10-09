Sayısal Loto çıkan büfeci: “Bana hep amorti çıkıyor”

Biletin Yuvam Akarca’da oturan birine çıktığını iddia eden büfe sahibi Reyhan Kılıç, “Ben canım sıkıldıkça her gün otomatik makinadan sayısal loto oynuyorum hep amorti çıkıyor” dedi.

Sayısal Loto sonuçları açıkladı. Büyük ikramiye 3 milyon 630 bin lira iki şanslı vatandaşa çıktı. Kupon, İstanbul ve İzmit’ten oynayan talihlilere güldü. İzmit Yuvam Akarca Hoşgör Pastanesi karşısında bulunan Damla Büfe’den kupon yatıran talihli 1 milyon 850 bin TL’nin sahibi oldu. Ancak milyoner kendini saklıyor. Büfe sahibi Reyhan Kılıç, talihlinin Yuvam Akarca’da ikamet ettiğini ve yabancı biri olmadığını söyledi.

BANA HEP AMORTİ ÇIKIYOR

İkramiyenin otomatik kolon ile oynan bilete çıktığını söyleyen Kılıç, “Sayısal Loto ikramiyesi ilk kez büfemden çıktı. Otomatik kolondan oynanmış bilete çıkmış. Ben canım sıkıldıkça her gün otomatik makinadan oynuyorum hep amorti çıkıyor. Kupon Yuvam Akarca bölgesinde ikamet eden birine çıkmıştır. Yabancı olacağını sanmıyorum. Burada oturuyordur. Çünkü Sayısal Loto oynayanların hepsi tanıdık. Henüz kendini belli etmedi. Ben olsam bende kendimi ifşa etmem” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

