Sayısal Loto İzmit'e çıktı

Cumartesi gecelerinin heyecanı Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye 3 milyon 630 bin lira olarak belirlendi. Devreden ikramiye iki kişi arasında paylaşıldı. Devreden 3 milyon 630 bin lira iki şanslı vatandaşımız arasında paylaşıldı. İstanbul ve İzmit'ten kuponlarını oynayan vatandaşların yüzü güldü.

İşte kazandıran numaralar…

11, 17, 19, 27, 35, 38