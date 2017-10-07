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Sayısal Loto İzmit'e çıktı

Sayısal Loto İzmit'e çıktı

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı yayını ile belli oldu. Büyük ikramiyenin iki talihlisinden biri İzmit'ten.

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Cumartesi gecelerinin heyecanı Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye 3 milyon 630 bin lira olarak belirlendi. Devreden ikramiye iki kişi arasında paylaşıldı.  Devreden 3 milyon 630 bin lira iki şanslı vatandaşımız arasında paylaşıldı. İstanbul ve İzmit'ten kuponlarını oynayan vatandaşların yüzü güldü.

İşte kazandıran numaralar…
11, 17, 19, 27, 35, 38

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