Sayısal Loto sonuçları (4 Kasım 2017) MPİ Sayısal Loto

Yapılan çekilişle birlikte 1095. hafta Sayısal Loto sonuçları vatandaşlara duyuruldu. İşte Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

Sayısal Loto sonuçları için dört gözle Milli Piyango İdaresi'ni bekleyen vatandaşların bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi, 1095. hafta Sayısal Loto çekilişini an itibarıyla tamamladı ve sonuçları vatandaşlara duyurdu. İşte 4 Kasım 2017 tarihli MPİ Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto kazanan numaralar...

4 KASIM 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları: 14 - 21 - 32 - 37 - 47 - 49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 1095. hafta Sayısal Loto sonuçlarını gerçekleştirilen çekilişle belirledi. MPİ Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişte 6 bilen olmayınca büyük ikramiye bir kere daha devrederek haftaya 3 milyon 683 bin 377 lira 74 kuruş devretti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 234 kişi 3 bin 502 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 861 kişi 62 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 165.449 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.