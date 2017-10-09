Sayısal Loto talihlisi muhtemelen Akarca’dan 

Büyük ikramiye tutturan ve 1 milyon 815 bin TL ikramiye kazanan talihlinin biletini Akarca yolu üzerinde, Hoşgör karşısındaki Damla Büfe’de oynadığı öğrenildi.

MÜŞTERİLERİM BELLİDİR

Damla Büfe’nin sahibi Reyhan Kılıç, “Bende her hafta aynı insanlar Sayısal Loto oynar. Talihli kendini açıklamadı, ama muhtemelen buralarda, Yuvam Akarca’da oturan biridir. Ben de olsam, kendimi ifşa etmezdim” dedi.

Sayısal Loto çıkan büfeci: “Bana hep amorti çıkıyor”