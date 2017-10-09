Sayısal Loto talihlisi muhtemelen Akarca’dan
Milli Piyango’nun Sayısal Loto oyununda (1091)’nci hafta çekilişi 7 Ekim akşamı yapıldı.
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Büyük ikramiye tutturan ve 1 milyon 815 bin TL ikramiye kazanan talihlinin biletini Akarca yolu üzerinde, Hoşgör karşısındaki Damla Büfe’de oynadığı öğrenildi.
MÜŞTERİLERİM BELLİDİR
Damla Büfe’nin sahibi Reyhan Kılıç, “Bende her hafta aynı insanlar Sayısal Loto oynar. Talihli kendini açıklamadı, ama muhtemelen buralarda, Yuvam Akarca’da oturan biridir. Ben de olsam, kendimi ifşa etmezdim” dedi.
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Etiketler : Sayısal Loto talihlisi, Akarca, İzmit, Milli Piyango, Reyhan Kılıç, Damla Büfe
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