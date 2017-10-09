Kocaeli7 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Sayısal Loto talihlisi muhtemelen Akarca’dan 
Sayısal Loto talihlisi muhtemelen Akarca’dan 

Sayısal Loto talihlisi muhtemelen Akarca’dan 

Milli Piyango’nun Sayısal Loto oyununda (1091)’nci hafta çekilişi 7 Ekim akşamı yapıldı.

A+A-

Büyük ikramiye tutturan ve 1 milyon 815 bin TL ikramiye kazanan talihlinin biletini Akarca yolu üzerinde, Hoşgör karşısındaki Damla Büfe’de oynadığı öğrenildi. 

MÜŞTERİLERİM BELLİDİR

Damla Büfe’nin sahibi Reyhan Kılıç, “Bende her hafta aynı insanlar Sayısal Loto oynar. Talihli kendini açıklamadı, ama muhtemelen buralarda, Yuvam Akarca’da oturan biridir. Ben de olsam, kendimi ifşa etmezdim” dedi.

Sayısal Loto çıkan büfeci: “Bana hep amorti çıkıyor”

Bu haber toplam 562 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.