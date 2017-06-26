Sazlı sözlü bayram kutladılar

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliği bu yıl Türk Ocağı Kocaeli Şubesi’nde “Birlik ve beraberlik” teması adı altında gerçekleştirildi.

Bayramlaşmada Aşık Marsavi Osman Sayar’ın söylediği Türküler coşku yaratırken, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Demir’in “Türk Tarihine Dair Yazılar” isimli kitabının tanıtımı da yapıldı.

BAYRAMLAŞMADA BİRLİK VE BERABERLİK

Bayramlaşma etkinliğinin ev sahipliğini Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir’in yaptığı, Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı İsmail Çevikel, Türk Eğitim Sen 1 Nolu şube Temsilcisi Feyzullah Divli, Kamu Sen Başkanı Yaşar Şanlı, Selçuklu Düşence Kulübü Başkanı Süleyman Pekin, Hars Heyeti Başkanı Halil Özcan, YESEVi Ocağı Temsilcisi Mete Deniz, Tokat Türkocağı ve Tokat Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı adına Doç.Dr. Alpaslan Demir; Kocaeli Alperen Ocakları başkan yardımcısı Bilal Erdul katıldı. Milli Kuruluşlar birliği ve Türk ocağı üyeleri kalabalık bir katılımla bayramlaşmada hazır bulundu. Bayramlaşma birlik ve beraberliğin teması adı altında gerçekleşti.

DEMİR “YOKLUK VE YOKSULLUK MİLLETLERİ AYRIŞTIRMAMALI"

Bayramlaşmada açıklama yapan başkan Yücel Alpay Demir; “Ramazan ayı sadece imsak ile iftar arasında aç kalarak bedenen yapılan bir ibadet değildir. Nefsimizi dizginlediğimiz, yaşan standartları bizden daha düşük olan insanları anladığımız, kul hakkı ve adalet duygularının daha çok anlaşıldığı, çok mübarek bir aydır. 11 Ayın sultanının denmesindeki hikmette işte budur. Biz Kocaeli Milli kuruluşlar Birliği ve Türk Ocağı olarak hoşgörünün tahammülün, adaletin, birlik ve beraberliğin tesis edildiği, güçlü bir Türkiye’nin özlemini duyuyoruz. İnşallah ramazan ayında yaptığımız ibadetler ve ettiğimiz duaların hürmetine yüce Allah nasip edecektir. İhtiyaç duyduğumuz tek şey bunlardır. Dünyanın hiçbir yerinde tarihin hiçbir döneminde yokluk ve yoksulluk milletleri ayrıştırmamıştır. Ancak sevgi, hoşgörü ve adalet eksikliği bir kesimin diğer bir kesime üstünlüğü sorunların en büyüğüdür. Ve yine sorunların en büyüğü olduğu gibi çözümü de en kolay olandır. Türk Milleti olarak eğer istersek tüm sorunlarımızı el birliği ile çözebilecek maneviyata sahibiz bizde bunun için dua ediyoruz sözlerine yer verdi. Demir görev yaptığı sürece gönüllerimize taht kuran Kocaeli’ye büyük hizmetler veren sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na en kalbi teşekkürlerimizi iletiyor, valimizin yeni görev yeri olan Diyarbakırlı vatandaşlarımızın da gözü olsun” dedi.

Şennur YILDIZ