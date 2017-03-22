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SDKM’de Çanakkale konseri

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SDKM’de Çanakkale konseri
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kapsamında düzenlenen Türk Müziği Konseri büyük coşkuyla gerçekleşti.

SDKM’de gerçekleştirilen konseri Vali Yardımcısı Hasan Gözen, EDOK Muharebe Destek Eğitim Komutanı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ersin Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan’ın da aralarında bulunduğu, salonu dolduran çok sayıda davetli ve sanatsever takip etti.

TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Konsere gelenleri Koro Başkanı Ahmet Balkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile koro heyeti kapıda karşıladı. Konuklara Türk Bayrağı’nın hediye edildiği konserin sunuculuğunu

Yasemin Yılmaz üstlendi. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki 40 kişilik koro birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendirdi. Zaman zaman birlikte söylenen şarkılar milli ve manevi duyguları daha da artırdı. 16 solistin söylediği şarkılarla gece zeybek gösterisi ve protokolün koroya eşlik etmesiyle sona erdi.

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